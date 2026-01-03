我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄一名9個月大的女嬰疑遭受虐致死，檢警追查時發現，女嬰送醫前6小時獨自在家無人看管，而媽媽和丈夫不在家的原因，竟是跑去外縣市領養流浪狗；由於女嬰身上有大面積外傷，下巴處疑有燙傷，目前全案朝過失致死罪偵辦，2人訊後皆以5萬元交保。檢警昨（2）日進行複驗時，發現女嬰身上沒有明顯受虐跡象，也未見大面積外力撞擊傷勢，僅有輕微咬痕，詳細死因仍待完整鑑定報告得以釐清。據了解，女嬰的母親是年僅20歲，女嬰及另一個2歲大的小孩都是她跟前夫所生，離婚後又跟現在20歲的丈夫在一起；31日跨年夜上午，女嬰母親接到收容所通知，於是一早9點餵飽女兒後，就趕緊拉著丈夫去領養狗，因找不到人幫忙孩，就獨留9月大的女嬰獨自家在超過6小時。據女嬰母親向警方表示，因很想養狗，當日接獲收容所通知，上午先餵奶，想說女兒會睡很久，9點便先和丈夫外出領養狗，獨留女兒在租屋處，直至下午4點返家時，發現女兒已無生命跡象。由於女嬰被送醫時全身赤裸，僅用一條浴巾包裹，醫護人員發現女嬰的左臉、左肩及大腿有大面積瘀青，且下巴處疑似還有燙傷痕跡，小媽媽和小丈大兩人都否認虐嬰，但因疑點太多，檢警認為女嬰生母與繼父的說法與傷勢不符，不排除有涉虐可能，警方已派遣鑑識人員前往醫院及相關租屋處進行跡證採集，並同步調閱相關監視器畫面釐清案情，全案目前由橋頭地檢署指揮偵辦中。昨日上午檢警再針對女嬰遺體安排電腦斷層掃描，下午完成司法解剖。據了解，初步解剖在外觀檢視上，並未發現女嬰有明顯遭受嚴重虐待的跡象，僅見輕微咬痕，身上也未見大面積外力撞擊或明顯致命傷。