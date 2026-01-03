我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張員瑛在MAMA花絮中稱香港是最愛的國家遭出征。（圖／翻攝自PTT）

韓國人氣女星、女團IVE成員張員瑛靠著亮麗外型、優雅舉止時常成為眾人焦點，沒想到近日她卻捲入辱華爭議，起因是IVE官方YouTube頻道釋出了11月在香港舉辦MAMA頒獎典禮的花絮，她在其中說了一句「香港是我最喜歡的國家」，發言觸動了中國網友的怒火慘遭出征。在IVE釋出的MAMA典禮花絮中，張員瑛對著鏡頭開心地說：「我真的好喜歡香港，這是我最喜歡的國家『「나라」』（NARA）之一！」同時她許願當天晚上可以吃到北京烤鴨，並且和粉絲約好了明年會再見面，喜悅之心溢於言表。相關片段也被截錄至微博平台上，讓許多「小粉紅」立刻氣得跳腳，認為張員瑛說香港是國家一事是「分裂國家！」、「這不是口誤吧，在鏡頭前說這種話立場真的有問題」、「香港才不是國家這是故意的吧！」不過有部分理智粉絲出面為張員瑛緩頰，認為韓國時常將「나라」 一詞拿來指地區，有時不一定是指國家，認為只是過度解讀，目前IVE官方YouTube已將該影片移除，不過事件仍然炎上中。而本次並非張員瑛第一次爆出辱華爭議，過去她在〈HEYA〉MV中穿著傳統中式服裝，以及在巴黎時裝周頭戴鳳凰髮髻，並表示那是「韓國之美」皆引起爭議，本次再爆出「香港是國家」一事，讓許多中國網友對張員瑛的仇恨值再次增加。