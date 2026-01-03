我是廣告 請繼續往下閱讀

合歡山一周內2場雪景，執勤女警的裝備意外成為話題焦點，今天雖然很冷但水氣不足，不僅沒繼續下雪還出大太陽。《中橫路況交通資訊站》粉專小編下午分享一張員警們交班時，請他協助按快門留念的照片，眾警在森林遊樂區地標牌前開心比愛心，眼尖網友卻發現，這是今天「合歡山出大景」的最佳攝影角度，小編卻故意拍歪一邊，惹得網友急喊「後面的雲海沒拍到啦」！合歡山過去一周下了兩場雪，今（3）日雖然也很冷，但山上雪已融，還出大太陽，賞雪人也許失望，執勤員警至少有暖呼呼的太陽可以曬。《中橫路況交通資訊站》粉專小編這幾天以雪地辛苦執勤的女警為主角，連發3篇「警察小姐姐」，獲數萬人按讚留言。今天小編不發「警察小姐姐」，配合好天氣拍了一群辛苦執勤的波麗士大人，在合歡山國家森林遊樂區地標牌前合照，雖然陽光正好，但山上溫度仍低，4人纏著厚厚的圍脖，露出開心笑臉比出大大愛心。小編說明這是在松雪樓附近拍的，「突然有4位警察跑過來…給了我一台手機……然後照片畫面就變成這樣惹」、「然後一溜煙就全部跑光……離開時波麗士大人不忘轉頭用手比愛心說：謝謝你！啾咪唷」。網友紛紛喊「警察好可愛」、「執勤辛苦了」、「給警察按個大大的讚」、「替他們開心，可以溫暖一點不用在雪地凍成枝仔冰」。有人扮起偵辦柯南「警察給你手機？啊你怎會有照片？」還有人在畫面上找線索，發現角落拍到一丁點白色，原來這是許多追雪客今天分享的合歡山超級雲海最佳賞景點，笑問「警察沒跟你說是要拍後面的雲海，不是要拍合歡山啦！」