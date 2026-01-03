我是廣告 請繼續往下閱讀

立委邱議瑩直面大眾對她「直率、兇悍」的既定印象。她幽默坦言，六屆立委資歷讓大家覺得她很兇，但她強調「在立法院為了市民爭取權益，該兇就要兇」，而回歸照顧市民時，則有著無比的疼惜。邱議瑩更舉例現任總統賴清德與市長陳其邁，兩人過去在立法院時比誰都還強悍，但擔任行政首長後都能展現「暖男」風範，強調自己絕對能「演什麼像什麼」，展現剛柔並濟的特質。邱議瑩分享，她擔任行政院客委會副主委時，老闆李永得曾因第一印象覺得她是「花瓶」，質疑她能否勝任政務官，但幾年下來她用實績讓對方刮目相看。她強調，從近期造勢活動中，不分黨派議員的站台支持，可見自己是「最有整合能力」的人選。邱議瑩表示，行政首長需要極強的協調力，爭取經費時要強勢，面對基層時要柔軟，她已有信心帶領團隊成為高雄的最強母雞。