彰化縣溪湖鎮自去（2025）年12月29日起至今年1月4日，舉辦24年一科的建醮大典，全鎮25個里、35間宮廟同步設置醮場，也有用750公斤白米打造一條「米龍」場面盛大熱鬧。彰化縣溪湖鎮公所表示，今晚福安宮更有演唱會，邀請到李千娜、玖壹壹等。
溪湖建醮（祈安清醮大典）源於1803年，溪湖福安宮媽祖因感念當時民間疾苦，立下「每24年」舉辦一次全境建醮的規矩，按照民俗將有包含齋戒、遶境、搭設醮壇等儀式。
今年度主廟之一的福安宮，宣告今天將有一場演唱會，舞台就在聯宏書局前面大路，邀請到李千娜、玖壹壹精彩演出，演唱表演從下午16:00開始。並將於明晚22:10於福安宮肉山廣場舉辦義賣神豬肉活動，一份兩斤售價500元，義賣所得將全數捐贈予溪湖鎮公所弱勢清寒專戶。而「後溪媽」永安宮也在廟內展出以750公斤白米打造一條「米龍」，並用2000枚金幣排成鱗片，氣勢磅礡。
至於汴頭里保安宮，則設置近千桌醮場，入口還豎立一座高逾5公尺的「高麗菜金字塔」，總共用1200顆高麗菜層層堆疊而起。據傳是信眾楊禮模捐贈打造3座高麗菜塔，明（4）日還將免費發送1000顆高麗菜。
