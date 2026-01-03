我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭彥均女兒看見BABYMONSTER門票開心地黏在爸爸身上。（圖／IG@antony8955）

韓國女團BABYMONSTER昨（2）日起在台北小巨蛋連續舉辦三天的粉絲演唱會，超人氣吸引許多粉絲搶票入場一睹風采，不過有許多想看演唱會的粉絲沒能順利購得票券，藝人郭彥均昨日在社群分享，自家女兒非常想看BABYMONSTER，不過搶票屢屢失敗，只好帶女兒去場外聽漏音，沒想到女兒知足地說：「沒關係，這樣可以交到新朋友」，讓他感動地喊：「希望妳永遠天真。」郭彥均在IG發文寫下，「終於終於到了1/2號妹妹最期待的一天BABYMONSTER台北演唱會，我們確實沒有搶到門票，看著她那麼期待我們都好心疼，但看到她不哭不鬧也很感動她真的好乖。」表示女兒雖然沒能看到自己的偶像，不過並沒有將脾氣推到家人身上，因此郭彥均努力的拜託朋友買到了兩張票，希望可以給女兒驚喜。但是為了讓女兒在享樂的同時，也能學習到「所有事不是理所當然」，因此郭彥均特別設定一系列流程：告訴女兒沒搶到票、一起去場外排隊聽漏音、準備椅子一起在外面享受場內氣氛等，他告訴女兒「很多小朋友都會坐在外面聽『漏音』」，沒想到女兒不但不失望，反而天真地回應他：「那這樣搞不好還可以交到新朋友」，這樣勇於接受失敗經驗的反應，讓郭彥均感動到不行，最後他拿出得來不易的兩張門票，令女兒開心到「起飛」、在原地蹦蹦跳跳。最後郭彥均告訴女兒，門票只有兩張，所以由老婆帶著女兒進場，自己則在外慢慢等待，「親愛的寶貝我們真的很愛妳，我們希望一直保留妳那麼天使的個性，那麼知足懂事又貼心的樣子。爸爸在車上等妳們出來，我在外面其實比妳們在裡面更開心，從細節中發現孩子的光芒，我們一起學習寶貴的一課。」BABYMONSTER是YG娛樂繼2016年8月推出BLACKPINK之後，睽違7年再度打造的女子偶像團體。團體由7名成員組成，3位韓國成員Ahyeon、Rami、Rora，2位日本成員Ruka、Asa，以及2位泰國成員Pharita、Chiquita。出道後氣勢驚人，作品〈DRIP〉、〈SHEESH〉接連突破破億觀看次數，迅速展現強大人氣。出道後，BABYMONSTER在2024年6月23日首度來台，於台北流行音樂中心舉辦粉絲見面會，去年6月28日、29日二度來台在林口體育館舉辦萬人演唱會，如今場地再升級，今年1月2日、3日在台北小巨蛋開演唱會，成為今年首組攻蛋的K-POP女團。