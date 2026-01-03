1月上旬冷吱吱，不少人都拿出厚重的羽絨外套以及圍巾出來保暖，但你真的知道怎麼穿戴這些保暖衣物嗎？東京服飾專門學校專家古賀由紀夫就表示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而不會更溫暖，其實是要穿相對薄一點才能發揮羽絨外套功效。另外圍巾的圍法最推薦「單環圍法」，不僅最能保暖，甚至能改變手指冰冷的問題，一堆人平常真的都穿戴錯誤了！
羽絨外套內搭不要再穿毛衣了！專家公布正確穿法更溫暖
東京服飾專門學校專家「古賀由紀夫」表示，他們在室溫10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內穿上「薄襯衫」以及「厚毛衣」，維持了30分鐘之後，用熱成像儀觀察體表溫度變化，結果發現裡面搭著「薄襯衫的人身體溫度反而更高，更換不同受試者，結果依然還是一樣」。
古賀由紀夫解釋，薄襯衫之所以能保暖，是因為羽絨外套裡的羽毛會形成一層空氣層，這層空氣層能夠從內部鎖住體溫，使人感覺更溫暖。由於體溫會加熱羽絨形成的空氣層，薄面料能將更多的體溫傳遞給羽絨，因此平常很多人以為穿越厚越溫暖的觀念是完全錯誤的！
圍巾保暖也一堆人戴錯！「單環圍法」連手指溫度都上升
除了羽絨外套之外，禦寒神物圍巾也有許多人都戴錯，常見的圍巾有雙層圍法（將圍巾掛在脖子，兩條向對側後方甩）、單環圍法（將圍巾對折環繞脖子，用一手將圍巾撐開，一手把圍巾穿入打一個結）以及領帶圍法（就像打領帶一樣把兩條都穿過洞，像打領帶一樣）。「古賀由紀夫」表示，這三種以「單環圍法」最保暖，因為在脖子可有四層布料重疊，有效防止頸部空氣和熱量散失，並且阻擋外界空氣。
「古賀由紀夫」也在節目《差別在哪裡？》直接實測給大家看，用了上述3種方式圍30分鐘的圍巾，在室溫10度的房間內待著，接著觀察體感溫度變化，發現單環圍法可以讓體溫上升2度至3度，遠大於其他兩種的不到1度。而且不僅是守住頸部的溫度，就連原本熱像儀看不到的手也突然清晰可見，末梢神經的溫度被提高了3、4度，改善了手指冰冷的情形！
羽絨外套很貴要穿對！造型師、UNIQLO也都證實
然而一件羽絨外套動輒都要2000多元台幣，千萬要穿對才不會浪費錢！過去專為藝人妝髮的造型師「小荳」也曾經分享過：「很多人會覺得冬天要穿很多衣服很冷，所以羽絨外套就要挑大Size才包得住這些衣服，可是這是NG的觀念，實際上你有時候裡面塞毛衣未必是最保暖的方式，反而你穿比較貼身的衣服，冷空氣不會灌進去以外，當你的體溫可以接觸到羽絨外套的時候，你的體感溫度也會馬上有提升的感覺。」
另外UNIQLO也有做過實驗，利用羽絨外套以及羊毛大衣實測，羽絨外套內搭貼身內衣及針織衫；羊毛大衣則穿多層厚重衣物，結果最終內搭較為輕薄的羽絨外套5分鐘後溫度就狂升，而且一直維持著溫度。所以如果你在冬天因為怕冷穿羽絨外套時，內搭總是塞好塞滿，最近不妨試試看內搭輕薄些，也許你也能打敗冬天的寒冷啦！
資料來源：TBS節目番組表、三得利健康網路頻道
