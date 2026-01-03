我是廣告 請繼續往下閱讀

羽絨外套內搭不要再穿毛衣了！專家公布正確穿法更溫暖

結果發現裡面搭著「薄襯衫的人身體溫度反而更高，更換不同受試者，結果依然還是一樣」。

由於體溫會加熱羽絨形成的空氣層，薄面料能將更多的體溫傳遞給羽絨，因此平常很多人以為穿越厚越溫暖的觀念是完全錯誤的！

▲服飾專家表示，體溫會加熱羽絨形成的空氣層，達到保暖的效果，因此薄面料衣物能將更多的體溫傳遞給羽絨升溫，因此穿羽絨外套不要再搭厚重衣物啦！（圖/記者陳雅雲攝）

圍巾保暖也一堆人戴錯！「單環圍法」連手指溫度都上升

這三種以「單環圍法」最保暖，因為在脖子可有四層布料重疊，有效防止頸部空氣和熱量散失，並且阻擋外界空氣。

▲圍巾常見的打法有「雙層圍法（左）」、「單環圍法（中）」以及「領帶式圍法（右）」，你知道哪種最保暖嗎？（圖/TBS《差別在哪裡》節目）

發現單環圍法可以讓體溫上升2度至3度，遠大於其他兩種的不到1度。

末梢神經的溫度被提高了3、4度，改善了手指冰冷的情形！

▲實測結果出爐，「單環圍法」最能夠讓頸部保暖，甚至還能改善手指冰冷的問題！（圖/TBS《差別在哪裡》節目）

羽絨外套很貴要穿對！造型師、UNIQLO也都證實

反而你穿比較貼身的衣服，冷空氣不會灌進去以外，當你的體溫可以接觸到羽絨外套的時候，你的體感溫度也會馬上有提升的感覺。」

▲知名造型師小荳也表示，當你穿羽絨外套內搭比較貼身的衣服，你的體溫可以接觸到羽絨外套的時候，體感溫度也會馬上有提升的感覺。（圖/YT@三得利健康網路頻道）

結果最終內搭較為輕薄的羽絨外套5分鐘後溫度就狂升，而且一直維持著溫度。