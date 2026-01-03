中央氣象署表示，今（3）日至明（4日）晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷。今晚間至明日上午新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，中央氣象署已發布低溫特報，請民眾特別注意，等周日太陽露臉後高溫才會開始回升。
⚠️低溫特報
📍影響時間：03日上午至04日上午
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣
氣象署預報指出，明（4日）強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
清晨低溫預測，中部以北及宜蘭10~12度，南部及花東13~15度，澎湖16度，金門、馬祖10~11度；周日午後高溫回升， 北部、東半部及澎湖19~22度，中南部23~24度，金門18度，馬祖14度。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：03日上午至04日上午
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣
清晨低溫預測，中部以北及宜蘭10~12度，南部及花東13~15度，澎湖16度，金門、馬祖10~11度；周日午後高溫回升， 北部、東半部及澎湖19~22度，中南部23~24度，金門18度，馬祖14度。