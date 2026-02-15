我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS拜年避開爭議，以韓文音譯「Seollal」向粉絲問候。（圖／YouTube@BTS）

終於迎來了農曆新年，人人口中都一句「新年快樂」一起歡慶新年。但一句開心的問候，轉變成英文卻意外引發過多次爭議，據悉原本過年的英文是以「Chinese New Year（中國新年）」為主，但在因為許多國家也會慶祝這個日子，所以「Lunar New Year（農曆新年）」的用法變得較為廣泛。但不料這卻讓不少K-POP偶像因此被罵，不只NewJeans前成員Danielle道歉仍遭砲轟，IVE成員張員瑛也因惹怒中國網友，官方社群遭洗版。不過BTS卻把韓文新年「설날」音譯成英文「Seollal」，機智避開爭議，被大讚不愧是天團。新年時，韓國人都會人人一句 「새해 복 많이 받으세요（新年快樂）」互相拜年，但許多藝人為了讓國外粉絲也感受新年氣息，所以會用英文拜年，這就引發了「Chinese New Year」以及「Lunar New Year」的矛盾。據了解，原本大部分都是以「Chinese New Year」來代表農曆新年，但在2000年後，因考慮到其他國家，像是韓國、越南等都會過節，所以「Lunar New Year」的用法變得較為普及，還出現「傳統新年改名運動」。然而，這原本代表喜慶的問候，卻因為許多人不同的想法，多次引發爭議。Danielle在2023年農曆新年期間，用「Chinese New Year」詢問粉絲過年做什麼，火速引發韓網不滿，認為此用詞不夠包容，忽視了這節日也與韓國等東亞國家相關，怒批她沒有常識。Danielle也因此道歉，承認是失誤，不料這又引發中國網友的不滿，質疑她是辱華。除了Danielle外，張員瑛也在2023年因拜年而引發爭議。只見張員瑛為了向粉絲拜年，PO出一張穿韓服的美照，寫下「해피설날 보내세요（祝大家過個快樂的春節）」，雖然她用的是Happy韓文拼法加上「Seollal」的韓文，但因為沒有提到「中國新年」，而被中國網友炎上，不只怒批她不尊重中國文化，還狂洗版她留言區，要求她改成「Chinese New Year」，並留下嘔吐等負面符號。而在同年，BTS也在官方YouTube上傳7人合體跟粉絲拜年的影片，過程中提到多次「Seollal」，就連英文字幕也是用「Seollal」，還直接大唱韓國過年相關童謠，完美避開英文用法的爭議，不只被大讚愛國，還有粉絲直呼「不愧是天團」。而這也跟張員瑛及Danielle的拜年呈現兩樣情，但至少讓許多藝人知道了可以避開爭議的用法。