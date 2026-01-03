台灣垃圾車都有固定的時間與路線，倘若家中社區沒有垃圾集中管理場所，民眾就得外出追垃圾車、倒垃圾，萬一不小心錯過，還得等待下一次。但近日就有民眾發現，大街上突然出現神秘綠色機台，近看發現是iTrash智慧無人收集服務推出的「智慧垃圾收集機」，使用上簡單方便，且主打24小時服務，就算半夜也能丟，被眾人大讚「根本德政！」
不用再追垃圾車了！倒垃圾改靠新招：24小時都可用
有女網友近日在Dcard發文，表示最近因工作出差到台北，意外在路上看到一台神秘的綠色機器，原以為只是販賣機，近看竟發現是「垃圾收集機」，甚至標榜24小時可用、不用專用垃圾袋，讓她十分震驚，也好奇詢問「這真的有人在用嗎？還是只是擺好看的？ 如果半夜真的可以隨時拿去丟，感覺還蠻方便的，因為等垃圾車很煩，常常錯過」。
貼文曝光後，隨即吸引不少過來人分享經驗，「在外租房都用這台！半夜倒垃圾超方便」、「好用！給的錢直接儲值進悠遊卡，但我都只有拿來丟寶特瓶，其他功能沒用過」、「我超喜歡用這個丟垃圾，上班族的一大福音，可以不用趕下班追垃圾車超讚」、「玩過7-11的，還蠻常去丟寶特瓶，但是很容易滿或是故障」。
iTrash智慧垃圾收集機超便民！24小時可丟、免專用垃圾袋
據了解，這台綠色機台其實是iTrash智慧無人收集服務，由晧揚環境科技股份有限公司所打造的垃圾整合系統，主打24小時零時差且低接觸的智慧收集服務，鼓勵使用者實踐垃圾分類，以此達到垃圾減量等目的。
根據官網資料顯示，目前機台共分「智慧垃圾收集機」、「智慧瓶罐收集機」和「智慧廚餘收集機」3大機型，而網友目擊的智慧垃圾收集機，主打結合感應重量計費與電子票證功能，使用時不須使用專用垃圾袋，且24小時從早到晚，甚至半夜都能可投入生活廢棄物。
但該機台屬於付費使用，0.2公斤以下收費3元、0.2公斤至0.5公斤收費8元、0.5公斤以上，每0.5公斤收費8元，雖然並非免費推廣，但對於錯過垃圾車或是夜班工作者相當方便。根據官網統計，每周三、日應是垃圾車停駛日，各站點投遞量都會飆升，晚間時段還會出現滿位狀況，可穿智慧垃圾服務已經開始融入當地民眾生活。
iTrash垃圾收集機如何使用？使用方式一次看
iTrash智慧垃圾收集機使用上也非常簡單，只要插入餘額100元以上的悠遊卡，等待投入門開啟後即可投入垃圾，確認螢幕顯示的垃圾重量與扣款金額後，即可完成交易。
但提醒民眾，iTrash機台尚未普及全台，主要集中於雙北地區，智慧垃圾收集機目前在台北內湖區湖興公園、瑞陽公園、士林區天母國小、捷運西湖站、松山區家樂福三民店等皆有，新北市部分則有多台智慧瓶罐收集機，倘若民眾下次在路上看見它們，不妨嘗試試用看看，體驗不用追垃圾就能倒垃圾的方便服務。
iTrash全台站點一覽
內湖四大便利站（垃圾＋瓶罐）
瑞陽站：內湖區文德路22巷與22巷9弄交叉口
東湖站：內湖區東湖路113巷與113巷49弄交叉口
安康公園：台北市內湖區康寧路三段245巷
湖興公園：台北市內湖區成功路二段312巷
純垃圾站
西湖站：內湖區內湖路一段285巷與285巷67弄交叉口
三民家樂福站：臺北市松山區三民路160號
VIVIPARK敬業一路站：臺北市中山區敬業一路141號
天母國小站：臺北市士林區天玉街15號
純瓶罐站
中正橋青年社宅站：新北市永和區永和路二段303號
員和青年社宅站：新北市土城區莊園街155號
三峽國光一青年社宅站：新北市三峽區三樹一街2號
中和安邦青年社宅站：新北市中和區連城路142號
資料來源：iTrash官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
有女網友近日在Dcard發文，表示最近因工作出差到台北，意外在路上看到一台神秘的綠色機器，原以為只是販賣機，近看竟發現是「垃圾收集機」，甚至標榜24小時可用、不用專用垃圾袋，讓她十分震驚，也好奇詢問「這真的有人在用嗎？還是只是擺好看的？ 如果半夜真的可以隨時拿去丟，感覺還蠻方便的，因為等垃圾車很煩，常常錯過」。
iTrash智慧垃圾收集機超便民！24小時可丟、免專用垃圾袋
據了解，這台綠色機台其實是iTrash智慧無人收集服務，由晧揚環境科技股份有限公司所打造的垃圾整合系統，主打24小時零時差且低接觸的智慧收集服務，鼓勵使用者實踐垃圾分類，以此達到垃圾減量等目的。
但該機台屬於付費使用，0.2公斤以下收費3元、0.2公斤至0.5公斤收費8元、0.5公斤以上，每0.5公斤收費8元，雖然並非免費推廣，但對於錯過垃圾車或是夜班工作者相當方便。根據官網統計，每周三、日應是垃圾車停駛日，各站點投遞量都會飆升，晚間時段還會出現滿位狀況，可穿智慧垃圾服務已經開始融入當地民眾生活。
iTrash智慧垃圾收集機使用上也非常簡單，只要插入餘額100元以上的悠遊卡，等待投入門開啟後即可投入垃圾，確認螢幕顯示的垃圾重量與扣款金額後，即可完成交易。
但提醒民眾，iTrash機台尚未普及全台，主要集中於雙北地區，智慧垃圾收集機目前在台北內湖區湖興公園、瑞陽公園、士林區天母國小、捷運西湖站、松山區家樂福三民店等皆有，新北市部分則有多台智慧瓶罐收集機，倘若民眾下次在路上看見它們，不妨嘗試試用看看，體驗不用追垃圾就能倒垃圾的方便服務。
內湖四大便利站（垃圾＋瓶罐）
瑞陽站：內湖區文德路22巷與22巷9弄交叉口
東湖站：內湖區東湖路113巷與113巷49弄交叉口
安康公園：台北市內湖區康寧路三段245巷
湖興公園：台北市內湖區成功路二段312巷
純垃圾站
西湖站：內湖區內湖路一段285巷與285巷67弄交叉口
三民家樂福站：臺北市松山區三民路160號
VIVIPARK敬業一路站：臺北市中山區敬業一路141號
天母國小站：臺北市士林區天玉街15號
純瓶罐站
中正橋青年社宅站：新北市永和區永和路二段303號
員和青年社宅站：新北市土城區莊園街155號
三峽國光一青年社宅站：新北市三峽區三樹一街2號
中和安邦青年社宅站：新北市中和區連城路142號
資料來源：iTrash官網