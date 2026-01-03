我是廣告 請繼續往下閱讀

不用再追垃圾車了！倒垃圾改靠新招：24小時都可用

原以為只是販賣機，近看竟發現是「垃圾收集機」，甚至標榜24小時可用、不用專用垃圾袋，讓她十分震驚

▲有民眾在街上發現一台神秘的綠色機台，上面寫著「垃圾收集機」斗大字體，甚至標榜24小時可用。（圖／ITrash 智慧無人收集服務臉書）

iTrash智慧垃圾收集機超便民！24小時可丟、免專用垃圾袋

▲iTrash智慧無人收集服務推出「智慧垃圾收集機」、「智慧瓶罐收集機」和「智慧廚餘收集機」3大機型，鼓勵使用者實踐垃圾分類，以此達到垃圾減量等目的。（圖／ITrash 智慧無人收集服務臉書）

主打結合感應重量計費與電子票證功能，使用時不須使用專用垃圾袋，且24小時從早到晚，甚至半夜都能可投入生活廢棄物。

根據官網統計，每周三、日應是垃圾車停駛日，各站點投遞量都會飆升，晚間時段還會出現滿位狀況，可穿智慧垃圾服務已經開始融入當地民眾生活。

▲根據官網統計，每周三、日應是垃圾車停駛日，各站點投遞量都會飆升，晚間時段還會出現滿位狀況，可穿智慧垃圾服務已經開始融入當地民眾生活。（圖／ITrash 智慧無人收集服務臉書）

iTrash垃圾收集機如何使用？使用方式一次看

iTrash機台尚未普及全台，主要集中於雙北地區

iTrash全台站點一覽