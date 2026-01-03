風靡全球的動畫電影《Kpop 獵魔女團》官方快閃店，從韓國開始，新加坡、泰國、日本接力登場，壓軸站落腳台北，今（3）日台北站在中山區AIPXA LAND盛大開幕，首週末入場資格採用線上預約制，周邊商品包含民生用品、文具、貼紙、小卡、資料夾等，想要進場購買同樂的粉絲可至「kpopdemonhunters.fan」官方粉絲社群預約。
《Kpop 獵魔女團》快閃店登台 壓軸站落腳台北
《Kpop 獵魔女團》今日台北站在中山區AIPXA LAND盛大開幕，首個週末入場資格已經全數預約額滿，主辦單位溫馨提醒粉絲們，預約系統會不定期釋出，現場若有位置也會公告，讓更多喜愛作品的粉絲可以進入快閃店。
《Kpop 獵魔女團》官方快閃店獨家販售限量周邊商品，網路上不少粉絲跟著飛往韓國、日本、新加坡和泰國，還是無法如願買到限量商品，尤其是Derpy的鑰匙圈和各式絨毛玩偶，更是許多粉絲心中的必買選項，主辦為避免被掃貨情況發生，特別啟動分流機制，每日限量上架，盡最大努力讓每日的粉絲都有機會買到心中屬意的商品。其他周邊品項還包括貼紙、小卡、資料夾、便條紙、海報、筆、印章、膠帶、筆記本、滑鼠墊、襪子、泡澡球、紙貼紙、徽章、人形小立牌等，選項超多讓人一定能從中找到心儀商品。
還原韓國站設計 沉浸式走進HUNTR／X專機
《Kpop 獵魔女團》身為Netflix史上觀看次數最高的作品之一，官方快閃店台北站還原韓國站原始設計，進入快閃店就像走進HUNTR／X專機的機艙打造沉浸式體驗，跟著劇情〈Golden〉、〈How It’s Done〉感受HUNTR／X的獨特魅力，後半部Saja Boys接力登場，〈Soda Pop〉、〈Your Idol〉魅力再現《Derpy和Sussie也像電影中一般，在每個展區伴隨粉絲們一起逛展，守護粉絲們。
📍 《Kpop 獵魔女團》台北快閃店資訊：
活動日期：2026年1月3日（六）－1月18日（四）免費入場
活動時間：11：00～21：00（入場採預約制）
活動地點：AIPXA LAND
活動地址：台北市大同區南京西路44號
周邊商品：貼紙、小卡、資料夾、便條紙、海報、筆、印章、膠臺、筆記本、滑鼠墊、襪子、泡澡球、紙貼紙、徽章、人形小立牌
商品總覽：https://www.instagram.com/teampower_2025
預約網站：https://kpopdemonhunters.fan/ （12月28日（日）起開放預約）
