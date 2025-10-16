我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《Kpop 獵魔女團》掀起風潮，收錄歌曲〈Golden〉更成為2025年最強神曲之一。（圖／@ejae_k IG）

Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》全球爆紅，節目的主題曲〈Golden〉更是橫掃各大音源排行榜，還掀起了名人翻唱潮，成為了當今最熱門的歌曲之一，在劇中負責配音及演唱歌曲的Ejae、Audrey Nuna、Rei Ami也隨之爆紅，為主角Rumi配音的Ejae，過去曾經在SM娛樂當了十年的練習生，不過卻無緣獲得出道機會，歌曲〈Golden〉寫出了她在音樂之路上的艱辛歷程。Ejae出生於1991年，過去曾在SM娛樂度過了長達10年的練習生生活，然而她卻因為年紀、組合定位等問題，最終沒能順利獲得出道機會。後來Ejae前往美國發展，在紐約大學主修音樂及心理學，開始專注在音樂製作上，曾經為Red Velvet、aespa、TWICE等團體，製作了〈Psycho〉、〈Drama〉等名曲。2025年，Ejae受邀為《Kpop 獵魔女團》製作歌曲，一開始只是幫主角們錄製Demo的她，歌聲被導演聽到之後，馬上邀請她擔任Rumi的配音員，並且製作出了紅遍世界的〈Golden〉。Ejae透露，這首歌曲是她要去看牙醫的路上隨口哼出來的，後來跟電影的音樂負責人一起完成了，她透露〈Golden〉差點沒能成為電影配樂，經過了多次調整才成功誕生，還成為了2025年最強神曲之一。隨著電影的熱度延燒，Ejae、Audrey Nuna、Rei Ami三人也登上節目《The Tonight Show》、《SNL》，為觀眾帶來了〈Golden〉的現場演出，跟電影原聲帶沒兩樣的現場演唱實力，也讓Ejae得到眾人認證，展現出了她同時身為製作人又是超強實力派歌手的全方位實力，讓許多粉絲紛紛敲碗《Kpop 獵魔女團》趕快推出第二季。