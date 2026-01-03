明（4）日終於要回暖了！中央氣象署預報指出，強烈大陸冷氣團減弱，白天高溫回升，不過清晨輻射冷卻影響，局部低溫下探8度。好天氣僅維持一天，下周一新一波強烈冷氣團南下，最冷時間點在下周三、下周四，不排除強度可達到寒流等級。
明清晨輻射冷卻影響探8度！白天溫度短暫回暖
中央氣象署預報員林定宜表示，周日強烈大陸冷氣團逐漸減弱，明（4）日各地多雲到晴，僅迎風面，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。
白天開始氣溫回升，不過清晨輻射冷卻影響，各地還是偏冷，中部以北、東北部約10至12度，南部、花東14至16度，空曠地區，包括新北、桃園、新竹縣市、苗栗、南投、雲林、宜蘭、金門低溫剩下10度，且局部地區下探攝氏8度。
下周新一波強冷空氣襲台！周三、周四最冷「挑戰寒流」
下周一、下周二新一波強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，下周三、下周四降溫最明顯，受到輻射冷卻影響，中部以北、東北部、東半部寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大。目前強度預估為強烈大陸冷氣團，不過不排除可達到寒流強度（台北氣象站低於10.4度）。
下周五、下周六冷氣團減弱，氣溫開始回升，不過因輻射冷卻效應影響，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。下周三至下周日為乾冷的天氣型態，各大為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署
