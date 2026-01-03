我是廣告 請繼續往下閱讀

《中華一番》主角掛了？讀者超錯愕、作者本人也崩潰

《中華一番！極》第182話在2025年中旬公開，劇情描述主角劉昴星在一場以性命為賭注的料理對決中慘敗，隨即出現主角即將賜死的情節。

▲《中華一番！》作者小川悅司在2025年12月31日年末回顧《中華一番！》連載30年的歷史，接著坦白對於主角將死亡的劇情感到崩潰。（圖／X@Ogawa_Etsushi）

緊接著崩潰表示「在連載開始滿30週年的2025年，沒想到主角竟然會死亡」。

《中華一番》小當家面臨死亡！作者寫不下去求問AI

：怎麼辦

小川悅司還坦白把主角畫死後，一度不知道未來的劇情如何演，甚至向AI詢問「接下來的劇情該怎麼走」

▲《中華一番！》作者小川悅司把主角畫死後，坦白一度不知道未來的劇情如何演，甚至向AI詢問「接下來的劇情該怎麼走」。（圖／X@Ogawa_Etsushi）

《中華一番》迷因始祖！主角陷死亡劇情引熱議