知名日本動漫作品《中華一番！》紅遍亞洲且誕生不少網路迷因，陪伴無數台灣七、八年級生長大，2025年將進入作品30周年，但劇情卻出現大轉折，主角劉昴星（通稱小當家）將面臨死亡結局，不只讀者傻眼，就連小川悅司本人在2025年跨年夜，也崩潰表示「沒想到主角竟然會死亡」，更一度寫到卡關，絕望到跑去詢問AI接下來劇情如何寫。
《中華一番》主角掛了？讀者超錯愕、作者本人也崩潰
《中華一番！》續作《中華一番！極》自2017年開始在網路漫畫連載平台進行連載，劇情不同於早期動畫中帶來的歡樂感，續作走向更加殘酷，《中華一番！極》第182話在2025年中旬公開，劇情描述主角劉昴星在一場以性命為賭注的料理對決中慘敗，隨即出現主角即將賜死的情節。
劇情曝光後，隨即在讀者間引發討論，不少人對於作品超激烈展開感到錯愕，就連作者本人也感到頭痛。《中華一番！》作者小川悅司於2025年12月31日跨年夜在社群平台X回顧《中華一番！》連載30年歷史，先是向讀者送上新年祝福，緊接著崩潰表示「在連載開始滿30週年的2025年，沒想到主角竟然會死亡」。
《中華一番》小當家面臨死亡！作者寫不下去求問AI：怎麼辦
不僅如此，小川悅司還坦白把主角畫死後，一度不知道未來的劇情如何演，甚至向AI詢問「接下來的劇情該怎麼走」，但似乎對AI給出的建議不太滿意，最終選擇不採用，透露將以不同的方式繼續推進故事。
小川悅司的貼文不僅沒有讓讀者生氣或悲傷，反而吸引不少人幫忙出主意給點子，笑說「這題簡單，頭上畫個光圈就可以回來了」、「辦個地府料理大賽奪冠復活」、「直接轉生異世界就可以了」，集結各大王道少年漫畫的熟悉套路。
《中華一番》迷因始祖！主角陷死亡劇情引熱議
據了解，《中華一番！》自1995年開始連載，作品講述年輕廚師劉昴星學習廚藝並對抗黑暗料理界的過程，其爆紅最大關鍵在於動畫的誕生，由於動畫劇情需要，畫面呈現超現實的誇張料理手法，加上以扭曲的人物神情彰顯食物美味，廚師還會使用如同格鬥漫畫般的必殺技來烹飪。
《中華一番！》連載中也誕生許多經典名菜，包括銀河麵、宇宙大燒賣、大魔術熊貓麻婆豆腐等，甚至創造許多網路迷因與梗圖，至今仍是許多人口中津津樂道的作品，而這次主角陷入死亡劇情，無疑讓作品熱度又更上一層樓。
資料來源：小川悅司X
我是廣告 請繼續往下閱讀
《中華一番！》續作《中華一番！極》自2017年開始在網路漫畫連載平台進行連載，劇情不同於早期動畫中帶來的歡樂感，續作走向更加殘酷，《中華一番！極》第182話在2025年中旬公開，劇情描述主角劉昴星在一場以性命為賭注的料理對決中慘敗，隨即出現主角即將賜死的情節。
《中華一番》小當家面臨死亡！作者寫不下去求問AI：怎麼辦
不僅如此，小川悅司還坦白把主角畫死後，一度不知道未來的劇情如何演，甚至向AI詢問「接下來的劇情該怎麼走」，但似乎對AI給出的建議不太滿意，最終選擇不採用，透露將以不同的方式繼續推進故事。
小川悅司的貼文不僅沒有讓讀者生氣或悲傷，反而吸引不少人幫忙出主意給點子，笑說「這題簡單，頭上畫個光圈就可以回來了」、「辦個地府料理大賽奪冠復活」、「直接轉生異世界就可以了」，集結各大王道少年漫畫的熟悉套路。
據了解，《中華一番！》自1995年開始連載，作品講述年輕廚師劉昴星學習廚藝並對抗黑暗料理界的過程，其爆紅最大關鍵在於動畫的誕生，由於動畫劇情需要，畫面呈現超現實的誇張料理手法，加上以扭曲的人物神情彰顯食物美味，廚師還會使用如同格鬥漫畫般的必殺技來烹飪。
《中華一番！》連載中也誕生許多經典名菜，包括銀河麵、宇宙大燒賣、大魔術熊貓麻婆豆腐等，甚至創造許多網路迷因與梗圖，至今仍是許多人口中津津樂道的作品，而這次主角陷入死亡劇情，無疑讓作品熱度又更上一層樓。