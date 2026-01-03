我是廣告 請繼續往下閱讀

委內瑞拉今（3）日凌晨多地傳出連環爆炸聲響，隨後委內瑞拉宣布全國進入緊急狀態，接著，美國總統川普（Donald Trump）宣布已經成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，局勢瞬息萬變。最新消息則是委內瑞拉副總統坦承馬杜洛夫婦下落不明，並要求美方提供馬杜洛夫婦兩人仍然存活的證據，委內瑞拉國防部長則是揚言動員所有部隊抵抗。根據《衛報》報導，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）透過國營電視台發表談話，稱委內瑞拉當局不知道馬杜洛夫婦下落，並要求美方立即提供兩人仍然存活的證據。與此同時，委內瑞拉國防部長洛佩斯（Padrino López）則表示這次入侵是委內瑞拉有史以來遭遇過的最大暴行，將動員所有部隊抵抗侵略，「他們攻擊了我們，但他們無法戰勝我們」。另外。委內瑞拉國防部也表示，還在統計此次襲擊行動中有多少平民傷亡。馬杜洛夫婦被美軍帶走，委內瑞拉政府陷入混亂，接下來幾天的情況演變至關重要，在野黨接掌政權並非必然會發生，尤其是軍方的態度將十分關鍵。