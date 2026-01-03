UNIQLO、GU都是日本人氣服飾品牌，其憑藉平價又高水準的特點吸引消費者，不少台灣人考慮價差，都會飛往日本大肆購買它們。但近日有民眾到日本不搶買UNIQLO、GU，反而購入日本紡織品牌「Atsugi厚木」推出的發熱絲襪，單包最便宜只要約新台幣130元，穿起來十分保暖又舒適，顏色與尺寸多，堪稱是日本女生冬天光腿神器。
飛日本不瘋UNIQLO、GU！眾冬天買爆它：超保暖
有女網友近期在Threads發文大力推薦，表示日本品牌Atsugi推出的保暖絲襪相當厲害，在日本當地販售只要新台幣一百多元就入手，實際穿過更是讓人讚不絕口，「超自然超薄又保暖！清晨五點出門看氣象2度，晚上走回飯店沒問題，連風很大很冷的迪士尼海洋整天也扛住了」。
貼文曝光後，隨即引來不少人留言，「我覺得CP值很高，對於南部人小看了日本氣溫的我來說真的是急救品欸」、「這個真的超讚的，之前去日本下雪單穿也扛得住」、「這個保暖度有點強欸！松本清戰利品真的容易手滑，冬天神器+1」、「這超推！之前去日本幾乎每天都穿，腿真的不冷」。
Atsugi厚木保暖絲襪爆紅！一包130元水準高：最強美腿神器
據了解，Atsugi是日本紡織品牌，是成立超過70年的老牌，旗下品牌眾多含AZGI、SUGO、Atsugi Colors等，產品部分主要以襪類為主，包括普通長襪、短襪、絲襪等，此外，還有販售發熱衣、緊身褲等保暖用品，和內衣、內褲等貼身衣物，消費者年齡層十分廣。
而網友提及的商品，正是日本製Atsugi厚木絲襪，單包價格最便宜只要660日幣（約新台幣130元），產品主打自然肌膚感，襪子保暖貼身，穿上去宛如光滑肌膚般柔軟，彈性十足且有超強伸縮力，其採用獨創染色加工，讓顏色呈現更自然，同時具透明感與修飾效果。
此外，Atsugi最新溫輕薄發熱絲襪，具有三種專利設計的發熱效果，雖然薄卻非常溫暖，在寒冷的日子也能穿著輕便，加上足尖補強、防靜電設計與吸濕排汗，成為是日本女生冬天最愛的美腿神器，顏色包括黑色、中性膚色、淡膚色、米色、淡米色等，目前在日本可以於唐吉訶德DONKI、大型藥妝店如松本清、或是商店街流行服飾店買到。
不只絲襪超夯！Atsugi發熱衣太出色：穿一件就暖爆
值得一提的是，Atsugi厚木也有推出圓領發熱衣，具備吸濕排汗和發熱功能，觸感如同絲襪溫暖順滑，領口開口適中，方便穿脫，七分袖設計也能防止內層走光，穿上一件就能在寒冷的冬天裡變暖。
目前Atsugi厚木發熱衣共分短袖、七分袖等，色系部分則有黑色、膚色與深灰色，單價最便宜從日幣2420元至2970元，等於最便宜新台幣479元就能入手，民眾若是買膩了UNIQLO、GU，不妨可以參考看看這款日本老牌！
資料來源：Atsugi
