家中掛年曆根本沒用？內行爆出超強用途：太方便

▲有民眾不解年曆與日曆有何用途，隨即在網路上引發熱烈討論。（圖／正得里吳美瑩里長臉書）

記事、塗鴉還能保平安！年曆變家庭必備：科技難取代

▲多數年曆還會標示農曆節日，包括初一、十五等特別日子或是二十四節氣等。（圖／山田摩衣臉書）

隨著智慧型手機發達，多數人都利用電子日曆記事，但還是有很多人無法捨棄傳統年曆或日曆，許多台灣家庭還是常見它們的存在。但有民眾認為家中掛上年曆根本沒用處，隨即、超級搶手。有網友近日在Threads貼出一張2026年曆照片，但坦言對他來說根本沒用途，不理解為何許多家庭都要在牆上掛年曆或月曆，不禁好奇詢問「不懂這年代了，家裡還要這個能幹嘛？請大家告訴我，這有啥用處？」貼文曝光後，隨即引起眾人留言推薦，、「非常好用，紀錄小孩考試、出遊時間很方便」、「大格清晰的月曆真的很適合全家人一起用」。綜合網友說法，多數人直指年曆字體大又粗字，不論是誰都可以一目了然地查看整年月份，且方便標記整年重要活動，包括生日、紀念日或是重要聚會等，若家中成員需要回診治療，或是有水電費繳交期限、大考日期與時間等，標記在年曆或月曆上就能避免錯過。不僅如此，多數年曆還會標示農曆節日，包括初一、十五等特別日子或是二十四節氣等。而年曆除了方便記事以外，還有人提到可以再利用，使用過的年曆撕下來後，就能成為家中小孩塗鴉的好地方，能讓小孩自由發揮創意。近年不只企業會贈送年曆作為宣傳品，也有許多宮廟、政府或是名人會推出限定年曆，每一款都十分搶手！，信徒認為一掛上就會有安心感，每年都會吸引許多人瘋搶；，開賣多年仍有超高話題度，年年都是眾人搶著入手的人氣款式。只能說儘管科技逐漸發達，但年曆還是憑著眾多用途，成為台灣人家庭中必備的物品。