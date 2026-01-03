隨著智慧型手機發達，多數人都利用電子日曆記事，但還是有很多人無法捨棄傳統年曆或日曆，許多台灣家庭還是常見它們的存在。但有民眾認為家中掛上年曆根本沒用處，隨即引來內行點出隱藏功能，認為年曆方便記事與規劃行程，更提到許多宮廟、企業與名人還會推出限定年曆，根本一本難求、超級搶手。
家中掛年曆根本沒用？內行爆出超強用途：太方便
有網友近日在Threads貼出一張2026年曆照片，但坦言對他來說根本沒用途，不理解為何許多家庭都要在牆上掛年曆或月曆，不禁好奇詢問「不懂這年代了，家裡還要這個能幹嘛？請大家告訴我，這有啥用處？」
貼文曝光後，隨即引起眾人留言推薦，「家裡老人是拿來紀錄哪天回診幾號與拿處方簽的日子」、「你不知道這個跟日曆在辦公室多搶手，以後只會越來越稀少因為廠商開始不送了」、「非常好用，紀錄小孩考試、出遊時間很方便」、「大格清晰的月曆真的很適合全家人一起用」。
記事、塗鴉還能保平安！年曆變家庭必備：科技難取代
綜合網友說法，多數人直指年曆字體大又粗字，不論是誰都可以一目了然地查看整年月份，且方便標記整年重要活動，包括生日、紀念日或是重要聚會等，若家中成員需要回診治療，或是有水電費繳交期限、大考日期與時間等，標記在年曆或月曆上就能避免錯過。
不僅如此，多數年曆還會標示農曆節日，包括初一、十五等特別日子或是二十四節氣等。而年曆除了方便記事以外，還有人提到可以再利用，使用過的年曆撕下來後，就能成為家中小孩塗鴉的好地方，能讓小孩自由發揮創意。
近年不只企業會贈送年曆作為宣傳品，也有許多宮廟、政府或是名人會推出限定年曆，每一款都十分搶手！例如白沙屯媽祖等各種神明年曆，信徒認為一掛上就會有安心感，每年都會吸引許多人瘋搶；還有人提及新北消防猛男月曆，開賣多年仍有超高話題度，年年都是眾人搶著入手的人氣款式。只能說儘管科技逐漸發達，但年曆還是憑著眾多用途，成為台灣人家庭中必備的物品。
記事、塗鴉還能保平安！年曆變家庭必備：科技難取代
