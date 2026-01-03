我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨今（3）日舉行2026年高雄市長提名政見發表會，依據抽籤順序，申論分別由林岱樺、許智傑、賴瑞隆及邱議瑩4位參選人各自展現強烈延續執政的企圖心，政見發表會的表現及內容也各自展現個人風格。民進黨高雄市長初選4人在申論時，立委邱議瑩不斷強調自己最適合接棒市長陳其邁，並多次引用陳其邁的發言，藉此展現與陳其邁的好交情。另外，邱議瑩說明自己「嗆辣」的初衷，並具體舉出過去當民意代表嗆辣的代表，試圖將過去的「嗆辣」標籤轉化為「守護高雄的戰力」，並強調自己經歷生死關頭後的成熟與柔軟。立委賴瑞隆則以「我不只準備好了，我早已參與其中」，作為政見發表會的主軸，主張十年政務官經歷、十年立委經歷，作為延續執政最佳人選，並引用高市早苗的發言「工作！工作！工作」，說明自己「今天當選，明天上班」，且值得注意的是，賴瑞隆在申論時，幾乎全程不看稿，與另外三人的演講方式有極大差異，更凸顯他對市政的嫻熟度。立委許智傑申論時則以唱歌開場，令人眼睛一亮，並強調創意及鳳山市長經驗。申論中積極連結陳其邁的AI政策，強調理工背景出身的「AI市長」，試圖接收現任市長的科技紅利，並說明自己是「爆發力強、上升最快」的候選人。立委林岱樺則正面面對自己官司問題，表示自己是「打不死的的高雄女兒」，但在提問環節，針對資深媒體人陳敏鳳提問有關團結的議題，因為時間未能說明，也引發議論。對此，賴瑞隆在會後受訪時還協助緩頰表示，因為提問問題多，所以可能有些參選人來不及答完全部的問題，但他相信四位參選人都是受到高雄人長期栽培，相信初選過後大家都會團結一致支持民進黨的人選，守住高雄、守護高雄。