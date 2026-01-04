我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有網友翻出卓文萱就是當年幫忙中國娃娃，負責中文歌曲代唱的女歌手。（圖／翻攝自臉書@卓文萱Genie）

網友發起演藝圈冷知識 卓文萱代唱最驚人

▲中國娃娃新年神曲〈發財發福中國年〉是不少人的過年共通回憶。（圖／翻攝自中國娃娃微博）

錄音一週零酬勞 台下聽見自己聲音

▲卓文萱在當年代唱的中，沒有拿到半毛酬勞，時任經紀人、製作人也出面表示並非代唱，引發羅生門。（圖／翻攝自臉書@卓文萱Genie）

從幕後到幕前 實力鋪出自己的路

▲儘管卓文萱當年沒有拿到一分酬勞，她仍舊憑藉自己超強實力，成為歌唱、戲劇、綜藝三棲的全方位藝人。（圖／寬寬整合行銷提供）

農曆新年快到了，泰國雙人女子團體「中國娃娃」的〈發財發福中國年〉可以說是不少過年的共同回憶，2000年進軍台灣的她們，首張國語專輯《單眼皮女生》橫掃市場，不僅在台灣創下25萬張銷量，全亞洲更突破百萬張，成為一代人的青春記憶。然而近期有網友在Threads上討論，這張經典專輯中成員貝兒的歌聲竟非本人完整演唱，而是由當年年僅13歲的卓文萱幕後代唱，消息曝光後讓不少網友十分震驚。近日，有網友在社群上討論演藝圈冷知識，其中不乏詹雯婷是泰山集團千金、金城武不姓金而是姓「金城」等冷知識，其中讓最多人震驚的，莫過於有人提到過年神曲〈發財發福中國年〉主唱的「中國娃娃」，當年找來年僅13歲的卓文萱負責首張國語專輯《單眼皮女生》大部分貝兒的中文曲目部分。事件曝光後，卓文萱當年製作人紀宏仁出面承認她確實參與演唱，但強調並非「完全代唱」，而是針對貝兒咬字不清楚之處進行疊音補強，至於實際比例則以沉默帶過。團員娃娃也回憶，當年貝兒確實進錄音室錄音，自己還逐字指導發音，只記得貝兒曾提過：「有位聲音很像的小妹妹幫忙唱合音！」是否已構成代唱，她表示並不清楚。當年事件爆發後，卓文萱也曾在受訪時回憶那段時間她與團員娃娃、貝兒及工作人員一起吃飯、唱KTV，但始終沒人正面提起「代唱」二字，她也不敢主動詢問，深怕場面尷尬，短短一週內，她完成多首歌曲錄音，僅有一首因泰語比例過高未參與，其餘幾乎全由她補唱完成。多年後，卓文萱現場演唱〈單眼皮女生〉，證實當年代唱屬實，更透露模仿祕訣在於「聲音尖、帶鼻腔」，至於報酬，她苦笑比出「零」的手勢，直言一毛錢也沒拿，也讓外界對於是否「代唱」，再次掀起討論。不過也正是卓文萱的超強實力，讓她能夠於2006年正式以歌手身分出道，推出成年後首張專輯《習慣》，清亮卻不做作的聲線迅速在華語樂壇打開知名度，後續代表作包括〈梁山伯與茱麗葉〉、〈愛的城堡〉、〈Super No.1〉、〈不要不要〉等，橫跨抒情與流行曲風，累積穩定粉絲群，她的音色不以爆發力取勝，卻以情感細膩、咬字清楚著稱，長年被業界認為是「很適合錄音室」的聲音。除了音樂成績，卓文萱在戲劇領域也有亮眼表現，曾出演《公主小妹》、《翻滾吧！蛋炒飯》、《愛情是從告白開始的》等偶像劇，形象甜美卻不流於浮誇，逐漸轉型為兼具親和力與專業度的女藝人，相較於同期偶像，她始終維持低調作風，鮮少捲入話題炒作，也讓她在圈內累積「好配合、穩定度高」的評價。近年轉戰綜藝節目主持，卓文萱也憑藉《型男大主廚》獲得2022年金鐘獎提名，是新一代多棲女神。