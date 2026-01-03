我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「華航林依晨」趙筱葳再婚後生下寶寶。（圖／趙筱葳臉書）

「華航林依晨」趙筱葳生了！今（3）晚她在IG分享一家三口罩，寫下，「母子均安，親愛的寶貝，生日快樂，請多多指教。」立刻引來大批粉絲祝福。前空姐趙筱葳有「華航林依晨」之稱，今晚她在IG分享順利生下寶寶，她和老公緊抱著剛出生的寶寶，滿臉幸福笑容，她也開心對寶寶喊話，「生日快樂，請多指教。」事實上，趙筱葳備孕的過程非常辛苦，曾經想過要自然懷孕，但38歲的她最後仍尋求生殖醫學的幫助，經歷18次的失敗，最後終於如願懷孕。趙筱葳2016年4月和「醫界王陽明」賴弘國有過一段婚姻，但只維持半年就離婚，她曾經在節目上透露是男方提離婚，「29年來從來沒想過，我人生會有這一段，對我來說是一個很大的震撼彈。」2024年2月，趙筱葳宣布再婚嫁給圈外老公「煮男」。2013年趙筱葳在華航擔任空服員期間，被乘客拍下照片放上PTT表特板，指遇上神似林依晨的正妹空姐，趙筱葳輔仁大學畢業、私人臉書和IG等資訊接著曝光，本人才開設「Hey,我不是程又青,我是Ivy Chao.」粉專，而後成為網路紅人。