我是廣告 請繼續往下閱讀

南鹽水的廣濟宮祀池府王爺廟有一頂約70年的神轎，去年將神轎送往桃園某間文創工作室檢修，未料卻取回一頂全新神轎，廟方懷疑遭人「掉包」，向新營分局鹽水分駐所報案，經警追查，在去年12月31日找到原神轎，正持續釐清維修過程與雙方說法，後續依調查結果，依法函送地檢署偵辦。主祀池王爺的廣濟宮為鹽水重要信仰中心，去年一月廟宇遭祝融肆虐，歷經火災重創，在地方人士及善信齊心努力下完成修復。台南市警局新營分局指出，主祀池府王爺的廣濟宮，去年9月在信徒建議與贊助下，將神轎送往桃園大溪一間藝品或文創工作室維修。但去年12月25日收回神轎時，察覺轎體外觀過於嶄新，疑出自中國廠家之手，甚至連信眾捐贈的銘牌也不見，質疑神轎遭調換，隨即向警方報案。新營分局接獲報案後迅速行動，在12月31日跨年夜申請搜索票前往桃園廠商的倉庫，成功找到了原本的神轎。新營分局鹽水分駐所長許仁鴻表示，警方已成功追回原神轎，目前由分局妥善保管中。然而，廟方指控雖然神轎上的名牌還在，但其他部分都已被換掉。警方表示，文創工作室負責人否認「換轎」，並稱修繕方式均有與廟方溝通，契約未規範須將更換下來的舊物件歸還廟方，並表示要反告廟方背信。警方將持續釐清維修過程與雙方說法，後續依調查結果函送台灣台南地方檢察署偵辦。目前廟方與修復師傅各執一詞，真相將有待法院判決。