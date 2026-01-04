我是廣告 請繼續往下閱讀

中台灣多條河川河床竟然淪為私人垃圾場，台中地檢署近日聯手環境保護局等國土團隊，成功破獲以陳姓男子為首的「土尾集團」；該集團橫行中彰雲嘉，非法傾倒高達1萬6204立方公尺的廢棄物，體積足以填滿7座奧運規格游泳池。台中地檢署與警方聯手發動四波掃蕩，瓦解該犯罪組織，共查緝22名嫌犯到案，主嫌陳男等6人因情節重大，已被法院裁定羈押禁見。這起源於專案小組去年5月破獲的台中西屯區郭姓父子非法廢棄物轉運站。檢方透過「檢警環林查緝通報系統」大數據分析，進一步鎖定長期載運廢棄物至中南部傾倒的非法車隊，成功勾勒出這條跨縣市的非法清倒鏈。查出該集團分工縝密，由「土尾集團」陳姓主嫌負責仲介、接洽廢棄物產源，再調度車隊將廢棄物載往中南部河川地傾倒，還安排俗稱「小蜜蜂」成員周邊把風，透過無線電通風報信躲避查緝，並利用河床地形與雨水沖刷掩蓋犯罪痕跡。去年9月2日深夜，專案小組在南投濁水溪河床埋伏，當場查獲3名嫌犯正在棄置廢棄物，隨後再發動4波行動，動員上百人次搜索23處，累計查緝22人到案，檢方目前已聲押6人獲准，並查扣大批曳引車與挖土機，初估要將環境恢復原狀，得花費新台幣7291萬元，代價驚人。檢方指出，該犯罪集團分工細密，利用深夜掩護，遊走於各大河川地肆意傾倒、掩埋營建混合物。受害範圍包含「濁水溪河床。」、「芬園鄉烏溪、貓羅溪。」、「莿桐鄉新虎尾溪、虎尾鎮惠來生命園區空地。」、「水上鄉赤蘭溪。」經開挖統計，遭非法填埋的總面積逾5166平方公尺（約13座籃球場），大量廢棄物嚴重破壞河川生態，若遇暴雨更有阻礙河道、引發洪災的風險，且回復原狀費用粗估至少7291萬元，實際遭傾倒、掩埋規模仍釐清中。