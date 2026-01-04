我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）3日對委內瑞拉發動突擊，並抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。川普在記者會上大力讚揚美軍行動取得非凡成功，點名哥倫比亞總統應該要小心，隨後古巴當局也遭到國務卿盧比奧警告。川普重申美國不害怕派出軍隊，至於在談到諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）時，川普則認為她想執政恐怕會相當困難。川普在記者會上除了大讚美軍行動成功，也表示美國將接管委內瑞拉，直到能夠實現適當的政權交接為止。川普稱已準備好發動第二次攻擊，但鑑於第一次攻擊非常成功，第二次攻擊可能並不需要。川普強調美國與委內瑞拉的夥伴關係，將讓委內瑞拉人民富裕、獨立和安全，但是川普也說將讓美國的石油公司進入委內瑞拉，「修復破損嚴重的石油基礎設施，並開始為國家賺錢」。另外，川普在記者會提問環節上，點名哥倫比亞總統佩特羅「得小心點」，因為哥倫比亞正在把大量古柯鹼運到美國。川普說「如果需要，我們不害怕派遣地面部隊」，而被問到古巴當局是否也應該小心時，川普則讓盧比奧回答，盧比奧說「如果我住在哈瓦那，而且身居政府要職，我會感到擔憂」。盧比奧強調，「川普總統說的話，你們都應該認真對待」。川普也被問到諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多是否有可能成為委內瑞拉新一任領導人，川普回應說不太可能，因為他認為馬查多「在委內瑞拉國內既沒有受到支持也沒有受到尊重。她人很好，但她得不到尊重」。川普似乎傾向於與委內瑞拉現任副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，但川普也並沒有把話說死。