韓國聯合參謀本部表示，北韓於4日上午向東部海域（日本海）發射了彈道飛彈。這是北韓今年首次發射彈道飛彈，也是繼去年11月7日發射短程彈道飛彈後，時隔約2個月再次射彈。根據日本放送協會（NHK）報導，日本海上保安廳於上午7時57分引述防衛省資訊發布緊急公告，指出「北韓發射了疑似彈道飛彈的物體」。後續海上保安廳再度於當地時間上午8點8分（台灣時間上午7點8分）引述防衛省消息發布第二次公告，指出疑似彈道飛彈之物體估計已經墜落，並呼籲正在航行中的船舶注意後續相關情報。日本防衛省表示，北韓發射的疑似彈道飛彈物體，據信已墜落在日本的EEZ（專屬經濟海域）之外。防衛省正持續收集情報，確認是否對日本境內造成影響。據韓聯社報導，韓國聯合參謀本部表示，也在當地時間上午8點（台灣時間上午7點）左右宣布，北韓已向日本海方向發射彈道飛彈。北韓此次發射彈道飛彈的時間點，正值總統李在明接受中國國家主席邀請，啟程前往中國展開為期四天三夜國是訪問的首日。預計5日舉行的韓中領袖會談將討論北韓核問題，外界分析認為，北韓在會談前夕發射飛彈，意在透過挑釁展現其存在感。此外，本次彈道飛彈的發射，也是在美國總統川普（Donald Trump）宣布透過軍事行動罷黜親俄反美的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後隨即發生的。