兵工廠最終以3：2驚險逆轉擊敗對手。這場勝利讓兵工廠在積分榜上暫時以6分優勢領先群雄，為2026年的爭冠之路打下強心針。

目前英格蘭超級足球聯賽（Premier League）積分榜首位的兵工廠（Arsenal）前往活力球場（Vitality Stadium），客場挑戰伯恩茅斯（Bournemouth）。這場比賽被視為兵工廠的復仇之戰，儘管開賽初段因防守失誤先丟一球，但靠著中後衛加布里埃爾·馬加良斯（Gabriel Magalhães）的將功贖罪，以及傷癒復出的中場大將德克蘭·賴斯（Declan Rice）下半場梅開二度，比賽開始僅10分鐘，兵工廠防線就出現重大疏失。巴西中衛加布里埃爾在後場傳球失誤，直接將球送到了伯恩茅斯前鋒艾凡尼爾森（Evanilson）腳下，後者輕鬆笑納這份大禮，為主隊首開紀錄取得1：0領先。這顆進球讓場邊的兵工廠總教練米克爾·阿特塔（Mikel Arteta）一度面色凝重。不過，加布里埃爾很快展現了心理素質，僅過了6分鐘，他接獲隊友傳球，在混亂中以左腳勁射破網，迅速將比數扳平為1：1。下半場則完全成為賴斯的個人秀。這位先前因膝蓋腫脹缺席對陣阿斯頓維拉（Aston Villa）比賽英格蘭國腳，在第54分鐘接獲隊長馬丁·厄德高（Martin Ødegaard）的助攻，起腳射門得手，幫助球隊反超比數。第71分鐘，賴斯再次挺身而出，這次他在布卡約·薩卡（Bukayo Saka）與厄德高的精彩配合後，冷靜地將球送入底角，將比數擴大為3：1。興奮的賴斯衝向場邊，雙手抓住轉播攝影機並獻上一吻，宣告他的強勢回歸。儘管阿森納手握兩球領先，但伯恩茅斯並未放棄。替補上陣的小將祖尼爾·克魯皮（Eli Junior Kroupi）在第76分鐘於禁區外25碼處遠射破門，將比數追近至2：3，讓比賽最後15分鐘充滿懸念。比賽尾聲，伯恩茅斯發動猛烈攻勢試圖扳平，但主裁判克里斯·卡瓦納（Chris Kavanagh）在主隊仍處於進攻狀態時吹響了終場哨音，引發伯恩茅斯球員與看台球迷的強烈不滿。此役兵工廠展現了深厚的板凳深度，儘管身價高達6400萬英鎊（約新台幣26.2億元）的前鋒維克多·吉克瑞斯（Viktor Gyökeres）表現平平，但阿特塔靈活運用諾尼·馬杜埃凱（Noni Madueke）與加布里埃爾·馬丁內利（Gabriel Martinelli）等鋒線戰力，成功在主力輪休的情況下取勝。另一方面，傳聞即將轉會至曼徹斯特城（Manchester City）的伯恩茅斯球星安托萬·瑟曼尤（Antoine Semenyo）此役表現活躍，開賽初段就製造不少威脅，這或許是他身披伯恩茅斯戰袍的最後一戰。