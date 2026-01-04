周末2天台灣各地轉為乾冷天氣，雖然氣溫偏低，但雲層減少許多，各地陽光露臉，有太陽曝曬的地方體感溫暖，前中央氣象局局長鄭明典表示，由於「陸風」和「氣流繞地形」的原因，台灣上空出現「無形的防護罩」，阻擋小積雲靠近。
鄭明典今（4）日透過臉書分享衛星雲圖，「看見台灣防護罩！，台灣周邊有很明顯的邊界，外側有雲，內側雲量極少，感覺就像似有一股無形的力量，阻擋小積雲靠近。」
鄭明典說明，形成這樣的現象，有兩個基本原因。
1、陸風：夜間輻射冷卻，陸地降溫，但海面溫度幾無變化。陸地上冷空氣密度高，海面上暖空氣密度低，於是底層冷空氣往海面移動，稱為「陸風」，海面上的邊界，部分是陸風和原本海面空氣交會的地方。
2、氣流繞地形：大氣穩定，現在環境微弱的偏東風無法越山，於是繞地形流動。這環境氣流在遇到地形障礙時，會在地形前堆積成小高壓區，後續氣流瘦小高壓區影響，在未接觸地形前就開始減速、轉向，減速轉向區域有小小的輻合作用，也會形成小積雲的邊界。
資料來源：鄭明典臉書
