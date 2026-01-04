我是廣告 請繼續往下閱讀

國道1號南向168公里豐原路段處今（4）日清晨發生重大死亡車禍，小貨車撞槽化線橋墩衝落邊坡，隨即翻落邊坡、車身分離引燃大火，車上2人死亡，國道警察局第三大隊正在調查死者身分，車禍原因也持續釐清中。消防局接於今（4）日清晨5時18分獲報，國道1號南下168公里豐原路段立即派遣神岡、豐原、潭子等多個分隊趕赴現場救援。一輛小貨車行駛途中在豐原交流道出口前減速車道，不明原因撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火，火勢於5時48分撲滅，發現車上死者2名，強大的撞擊力導致小貨車車頭嚴重扭曲變形，後方的冷藏貨櫃更與車身分離。2名死者身分待查，酒測值待相驗時檢測，肇事經過及肇因研判正由三大隊調查釐清中。三大隊呼籲用路人，開車應全神貫注、雙手握持方向盤，開車前一定要有充分休息，如發現身體疲累或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人之交通安全。