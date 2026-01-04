美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）自由市場再傳重磅消息，多倫多藍鳥隊正式簽下讀賣巨人隊重砲岡本和真。在過去幾年與洛杉磯道奇隊的「日本球員爭奪戰」中，藍鳥隊先後在大谷翔平與佐佐木朗希的競爭中失利，如今成功延攬岡本和真，被視為多倫多在亞洲市場爭奪戰中的重要勝利。
「岡本號」列車抵達多倫多：數據看好衝擊百大球星
岡本和真（29歲）自2018年日職出道以來，除了2024年（27轟）與2025年（因傷僅出賽半季擊出15轟）外，每季皆穩定貢獻30支全壘打以上。自2019年以來，岡本在日職全壘打數排平第2，安打數排第3，二壘安打數排第2，跑壘得分排第2。
根據《The BAT X》預測，岡本在2026年球季有望繳出2.0 fWAR的成績。若能健康出賽162場，其WAR值更上看3.0，足以排進MLB百大球星之列。此外，岡本曾兩度獲得三井黃金手套獎，優異的防守評價讓他將直接卡位藍鳥隊三壘。
球迷回憶殺：曾讓「朗希」淪為全壘打背景
岡本加盟的消息傳出後，多倫多球迷社群徹底沸騰。球迷紛紛轉發2022年3月18日岡本和真在東京巨蛋砲轟佐佐木朗希滿貫彈的影片，當時組佐佐木在兩好兩壞的情況下，一顆時速159公里的低球被炸裂出去。這段影片至今已累積超過422萬次觀看。球迷期待這位曾在2023年WBC世界棒球經典賽冠軍賽對美國擊出保險轟的強打者，能將這份「大賽基因」帶到多倫多。
網友熱議：我們的武士來了！
藍鳥隊球迷在網路上的討論極為熱烈，部分精彩評論包括：「Okamotive（岡本號火車）即時進站！我們終於擁有自己的日本武士了！」、「這傢伙曾在經典賽摧毀美國隊，是時候在2026年世界大賽對道奇重演這一幕了」、「只要他能守三壘，那就意味著比薛特（Bo Bichette）的時代正式終結，克萊門特（Ernie Clement）將移防二壘」、「岡本的防守比吉田正尚好多了，他甚至拿過兩座金手套，絕對不是守備黑洞」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
岡本和真（29歲）自2018年日職出道以來，除了2024年（27轟）與2025年（因傷僅出賽半季擊出15轟）外，每季皆穩定貢獻30支全壘打以上。自2019年以來，岡本在日職全壘打數排平第2，安打數排第3，二壘安打數排第2，跑壘得分排第2。
根據《The BAT X》預測，岡本在2026年球季有望繳出2.0 fWAR的成績。若能健康出賽162場，其WAR值更上看3.0，足以排進MLB百大球星之列。此外，岡本曾兩度獲得三井黃金手套獎，優異的防守評價讓他將直接卡位藍鳥隊三壘。
球迷回憶殺：曾讓「朗希」淪為全壘打背景
岡本加盟的消息傳出後，多倫多球迷社群徹底沸騰。球迷紛紛轉發2022年3月18日岡本和真在東京巨蛋砲轟佐佐木朗希滿貫彈的影片，當時組佐佐木在兩好兩壞的情況下，一顆時速159公里的低球被炸裂出去。這段影片至今已累積超過422萬次觀看。球迷期待這位曾在2023年WBC世界棒球經典賽冠軍賽對美國擊出保險轟的強打者，能將這份「大賽基因」帶到多倫多。
網友熱議：我們的武士來了！
藍鳥隊球迷在網路上的討論極為熱烈，部分精彩評論包括：「Okamotive（岡本號火車）即時進站！我們終於擁有自己的日本武士了！」、「這傢伙曾在經典賽摧毀美國隊，是時候在2026年世界大賽對道奇重演這一幕了」、「只要他能守三壘，那就意味著比薛特（Bo Bichette）的時代正式終結，克萊門特（Ernie Clement）將移防二壘」、「岡本的防守比吉田正尚好多了，他甚至拿過兩座金手套，絕對不是守備黑洞」。