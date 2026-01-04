近幾天天氣寒冷，不少人家裡都會燉湯來暖身，但親子部落客「布布媽咪」表示，自己家裡使用多年的瓦斯爐，在燉完湯後玻璃面板突然爆裂、碎片四飛，相當危險！幸好當下無人受傷。對此，有內行人指出，可能是「節能板」惹的禍，也有過來人透露，「我家也有跟妳一樣的經驗…鐵鑄的加熱塊放瓦斯爐上燉煮，溫度太高造成的」。
燉完湯瓦斯爐玻璃突炸裂、碎片亂飛
布布媽咪在臉書粉專發文表示，本來2026年第一篇貼文，想要來個溫馨喜樂的開場，結果竟然是「驚悚片」，她說，不知道是不是外面天氣太冷、室內溫差太大，晚上燉完湯沒多久，就突然聽到「碰」一聲，轉頭看到瓦斯爐玻璃檯面竟然整個爆開！玻璃碎得亂七八糟，當下超級傻眼。只見布布媽咪分享的照片相當恐怖，整片玻璃碎裂，一旁還有碎裂的大塊碎片。
幸好布布媽咪和家人都沒有被碎片割傷，是不幸中的大幸，她也提醒大家，使用廚房真的要多留意一下安全。許多網友看到，紛紛表達慰問之意，「碎碎平安」、「OMG真的是碎碎平安！！！好在人沒事」、「人沒事就好！過運過運」。
內行提醒：節能板不可用在玻璃面板瓦斯爐
有內行網友看到布布媽咪瓦斯爐上有一個「節能板」，立刻指出「節能板不能用玻璃鏡面瓦斯爐」、「我上次也是爆裂後換新，師傅說節能板儲熱能量過大會導致玻璃破裂，所以不建議，有風險」，布布媽咪也回應，「我這次真的學到了！希望大家也能多注意」，還有其他人透露，「我家也有跟妳一樣的經驗…鐵鑄的加熱塊放瓦斯爐上燉煮，溫度太高造成的」。
「節能板」是一款廚房用品，大多為金屬製成的圓型板子，可以直接放在火源上加熱，再把鍋子放在節能板上，可用來保護鍋底，避免刮痕和燃燒不完成的黑垢，導熱節能之外，也可以當解凍板，把要解凍的東西放在節能板上，可以加快解凍速度。但廚具廠商NEOFLAM就有提醒，節能板僅適用於瓦斯爐，而且要用小火烹煮，更要避免在玻璃檯面的瓦斯爐使用。
資料來源：布布媽咪、NEOFLAM
