▲雅賢在花車環節時被粉絲丟禮物砸到。（圖／BABYMONSTER IG）

韓國女團BABYMONSTER本月2日起在台北小巨蛋連續舉辦兩天的粉絲演唱會，超人氣吸引許多粉絲搶票入場一睹風采，想不到昨（3）日在安可花車環節時，有粉絲從台下丟禮物到車上，不僅嚇到成員還砸到了雅賢，影片曝光後在網路上掀起爭議。為本次演唱會特別搬出花車，可以讓成員在安可時到座位區和粉絲互動，不過卻有粉絲在花車時為了將禮物轉交給車上的成員，將手上的東西用力拋上台，而此舉不僅嚇到了雅賢（Ahyeon）和Chiquita，東西還硬生生砸到雅賢身上，雖然她反應很快地接住了，不過影片曝光後還是掀起了粉絲怒火。粉絲們紛紛拿出自己在現場拍攝的影片，「真的很丟台灣人的臉，拜託看演唱會理智一點」、「很好以後都沒有花車了」、「超級沒品，看了真生氣」、「拜託雅賢再遇到這種稱不上是粉絲的學學前輩LISA直接丟下台」、「那不是丟東西，那是一種惡意攻擊的暴力行為。」BABYMONSTER是YG娛樂繼2016年8月推出BLACKPINK之後，睽違7年再度打造的女子偶像團體。團體由7名成員組成，3位韓國成員Ahyeon、Rami、Rora，2位日本成員Ruka、Asa，以及2位泰國成員Pharita、Chiquita。出道後氣勢驚人，作品〈DRIP〉、〈SHEESH〉接連突破破億觀看次數，迅速展現強大人氣。出道後，BABYMONSTER在2024年6月23日首度來台，於台北流行音樂中心舉辦粉絲見面會，去年6月28日、29日二度來台在林口體育館舉辦萬人演唱會，如今場地再升級，今年1月2日、3日在台北小巨蛋開演唱會，成為今年首組攻蛋的K-POP女團。