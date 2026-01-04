我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭書瑤在薔薔的podcast節目解釋和「玖壹壹」春風變成好朋友的原因，其實是他喜歡自己的好姐妹。

▲張景嵐是「玖壹壹」春風心目中的理想對象，但彼此只有緣當朋友。

▲郭書瑤曾被爆出與春風陷入戀情，但她解釋彼此真的只是好朋友，春風喜歡的是她的好姐妹。

35歲的郭書瑤（瑤瑤）近日在薔薔的Podcast節目《薔栗膠》被詢問感情近況，薔薔提到她和「玖壹壹」春風傳緋聞，她急得解釋兩人之間從來不是那種關係，但彼此之間相處很好，各方都看得出來。她情急之下，笑言：「我要出賣他了，不好意思喔。」原來他喜歡瑤瑤的好姐妹，才會跟她當好朋友，瑤瑤也表示：「他喜歡我的好姐妹這件事情，是有公開的嘛。」薔薔在節目上逼問郭書瑤的感情，她回答已經空窗7年，本來還有曖昧對象，卻仍是不了了之。提到早先被傳和春風祕戀，郭書瑤忍不住嘆道：「妳知道春風這一題，我真的很尷尬。我拒絕好像就是我說他不好，可是春風真的沒有不好，他是個很好的人。」薔薔跟著單刀直入：「他是在追求你嗎？」瑤瑤回答：「沒有，他從來沒有。」接著她停頓了一下，才決定把彼此當朋友的理由說清楚：「她跟我當好朋友是因為他喜歡我的好姐妹。」其實媒體也報導過，那個好姐妹就是張景嵐。過去媒體曾報導春風欣賞張景嵐，甚至聽聞她分手還傳簡訊：「妳終於分手了，等妳分手比等政黨輪替還久。」更曾笑稱兩人的兒子、女兒名字都想好了，就叫有義跟有情，讓張景嵐忍不住白眼，不過春風始終沒有辦法追求到心目中的女神，彼此只有當朋友的緣分。而瑤瑤對於她和春風之間，也在薔薔節目上親口斷絕發展的可能，但還是給春風蠻高的評價：「好的人留著當朋友就好，男朋友都會.....」薔薔馬上接口：「男朋友都不一定會永遠留在妳身邊。」就算沒機會發展成戀人，至少彼此會是永遠的摯友。