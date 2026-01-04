我是廣告 請繼續往下閱讀

越晚越香！林益全末段爆發展現強心臟

悍將連線再現！陳冠勳優質先發奪個人首勝

台將異地較勁：黃勇傳守備亮眼、巴奇達魯獲選MVP

中國城市棒球聯賽（CPB）立春聯賽昨日點燃戰火，備受台灣球迷關注的前中職強打「神全」林益全，正式以上海正大龍四棒指定打擊身分亮相。他首戰敲出兩支安打帶動攻勢，配合前富邦悍將左投陳冠勳的先發封鎖，兩人異地重逢發揮絕佳默契，率領球隊以7：2輕取福州海俠。首度參與CPB正式例行賽的林益全，開賽初期仍在適應節奏，前幾次打席包含保送與飛球出局。然而，進入比賽後段，林益全展現出頂級打者的修正能力：他在第七局瞄準球路，敲出個人在該聯賽的首支安打，並興奮地向休息室比出「昇龍拳」慶祝。第九局在壘上有人時，林益全再度發揮關鍵一擊本色，補上中外野平飛安打進帳打點，隨即功成身退由代跑接替。單場2安打、1打點、選到1次保送的表現，完美執行了中心棒次銜接火力的任務。除了打擊端的穩定輸出，防守端的關鍵人物則是同樣出身富邦悍將的左投陳冠勳。他昨日先發主投5局，僅失掉1分非責失分，精準的控球讓福州海俠打者無功而返，全場送出2次三振。這對曾經在台灣職棒並肩作戰的組合，轉戰新舞台後首場便聯手摘下勝利，成為球隊陣中最強大的穩定力量。至於福州海俠陣中的黃勇傳，則在第五局替補上陣，儘管面對的是前輩林益全擊出的滾地球，他仍以一記俐落的反手接球接大幅度轉身傳球，展現頂級內野手的守備價值，他在打擊端也貢獻1支安打。然而，全場表現最吸睛的非上海正大龍的巴奇達魯・妮卡兒（台鋼雄鷹前成員）莫屬。他單場揮出2支安打、跑回2分，更有一次飛身撲球救下關鍵分數，攻守兩端的全面表現讓他最終摘下單場MVP。配合韓籍強打金錫勛的「猛打賞」串聯，上海正大龍成功以堅強的團隊戰力拿下賽季開門紅。