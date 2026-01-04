我是廣告 請繼續往下閱讀

美國對委內瑞拉展開閃電軍事行動，不到半天時間便成功逮捕總統馬杜洛，對此有部分人士認為此舉恐讓中國有樣學樣，對台灣發動攻擊。立委王定宇今（4）日分析，台灣領袖透過選舉產生，不像委內瑞拉透過舞弊取得權力；其次是委內瑞拉盟友是世界公認的邪惡軸心，像俄羅斯、中國與伊朗；最後則是美國展現軍事絕對壓制力，反觀委內瑞拉砸大錢買中國最新防空跟雷達系統，結果毫無還手之力，強調台灣不是委內瑞拉，中國檔次更無法比擬美國，完全是不倫不類的錯誤類比。對於美國出兵對馬杜洛進行刑事逮捕令，王定宇表示，美國行動非常精準、快速，且沒有擴大破壞的軍事行動，獲得相當巨大的成功，卻有人刻意混淆焦點，說台灣也應該要擔心，如果美國能對委內瑞拉這麼做，中國就能對台灣這麼做。王定宇三點分析，首先是台灣跟委內瑞拉有非常根本上的不同。台灣的政治領袖是經由公平、公正、公開的自由選舉產生，而不像委內瑞拉總統是透過舞弊取得權力，而且是國際通緝的犯罪集團幕後的首腦，這是一個根本性質上法律基礎的不同。其次，台灣的盟友是美國、日本等自由民主世界的主流國家，不像委內瑞拉盟友是世界公認的邪惡軸心，像是俄羅斯、中國與伊朗這些國家。中國在軍事上對台灣想採取的惡意從來就不是欠缺意願，而是欠缺可行性的執行能力。中國不是美國，台灣更不是委內瑞拉，因此要把這個事件類比中國也能比照辦理，是不當而且錯誤的類比。第三，美國精準手術刀式的快速行動，展現出軍事科技、情報整合以及精準執行絕對壓制性，反觀委內瑞拉砸了大錢，買了中國最新的防空跟雷達系統，俄羅斯也提供了裝備，結果中國跟俄羅斯的裝備展現出來的毫無還手之力，呈現出軍事能力的極大落差。王定宇指出，中國對台灣的威脅從來沒有少過，對台灣的惡意也沒有少過，台灣料敵從寬當然要好好守衛國家，但有人過度誇大中國的能力，以為可以類比美國去執行這樣的行動，是非常不倫不類的類比。最後王定宇強調，台灣不是委內瑞拉，在法治、民主跟防衛能力上完全不能類比，而中國更不是美國，在國際地位、盟友結盟以及軍事能力上，美國跟中國更不是同一個檔次可比擬。所以這些差別來看，就知道是非常不恰當的錯誤類比。