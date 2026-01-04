冷氣團接力南下襲台，1月是台灣歷年最冷的月份，對家長來說，小孩的保暖課題格外重要，漫雲思境診所院長、皮膚科醫師王佑鑫表示，孩童體溫調節中樞還沒發育成熟，末梢循環差會導致手腳冰冷，因此摸「後頸」和「上背部」，才最能判斷孩子「穿得夠不夠？」
王佑鑫指出，皮膚科在冬天時，診間通常是乾燥癢的病人較多，但也很常出現不少長滿痱子，或異位性皮膚炎突然惡化的小朋友，但家長往往一臉無辜的說「醫師，外面很冷耶，我怕他感冒。」
孩童是「行動的小火爐」 太悶熱易引發異位性皮膚炎
王佑鑫說明，在小兒皮膚科的領域裡，常說孩子是「行動的小火爐」， 孩童的基礎代謝率比成人高，體溫調節中樞卻還沒發育成熟，「很多家長怕孩子著涼，卻忽略了『過熱』對皮膚的殺傷力。」
最適合孩童的室內溫度是攝氏20至24度，對大人來說稍涼，但對孩子卻是舒適的，尤其對皮膚科醫師最在意的「異位性皮膚炎」來說，極端的溫度往往是誘發因子，至於怎麼判斷孩子穿得夠不夠？請不要摸手腳，因為末梢循環本來就差，冰冷是正常的。
判斷孩子冷不冷！摸「後頸、上背部」最準
王佑鑫強調，家長應該摸孩子的後頸或上背部，如果是「溫熱乾燥」表示溫度剛剛好，如果「有濕氣或黏膩感」，有可能就是穿太多，適度的涼爽，能讓孩子睡得更安穩，也能讓那些躁動的發炎細胞冷靜下來。
新北市立土城醫院小兒科醫師陳韻茹也分享，過去曾碰過在寒流期間，爸媽以為小朋友發燒而焦急送醫就診，結果發現只是衣物穿得過厚導致的體溫過高。她提醒，嬰幼兒不太會表達冷熱感受，建議以洋蔥式穿搭保暖為原則，暖暖包最好3歲以上再使用，避免低溫燙傷狀況發生。
資料來源：王佑鑫 皮膚專科醫師
