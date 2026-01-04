我是廣告 請繼續往下閱讀

第6屆世界棒球經典賽即將開打，紐約洋基當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge），今年4月就率先喊聲加入美國隊，成為新一任美國隊長，論MLB成績，賈吉就算對比歷代眾強棒，也足以堪稱史上最強打者之一，但這位強了很久的重砲，其實直到本屆，才在33歲之齡，迎來生涯首次的經典賽。賈吉最早於2010年就曾參與選秀，首輪第31順位被運動家相中，但他最終並未簽約，直到2013年才加盟洋基，展開職業選手生涯。耗時3年半養成，賈吉於2017年正式在大聯盟打出身手，當時他已經25歲，第一個完整球季打出52轟、114分打點，拿下美聯年度新人獎，可惜同年出已經進行完第四屆經典賽，還未打出成績的賈吉因而無緣入選。2022年12月21日，賈吉剛和洋基簽下9年3.6億美金合約，確立其頂尖球星身分，除身披隊長重任外，也有傷在身，最終婉拒2023年經典賽美國隊的徵召，因此直到今年已達33歲，才是這位世界巨砲生涯首次登上最高舞台國際賽。美國隊過往參戰野手一直都星光雲集，賈吉近4年3季OPS+至少210、合計210轟，無疑讓他足以問鼎史上最強打者地位，這位美國最強打者早在4月就宣告參戰，也起到號召意味，後續史金恩茲（Paul Skenes）、小威特（Bobby Witt Jr.）等頂尖球星也紛紛投入戰場，得以讓美國組成史上最強國家隊。如今全世界棒球迷都在期待，這位當代MLB打擊神獸，來到世界最高層級的國際賽可以繳出何等表現，美國是否可以復仇日本，拿下隊史第2座經典賽冠軍，一切都得等待時間來解答。