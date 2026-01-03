我是廣告 請繼續往下閱讀

2023年WBC世界棒球經典賽，日本在大谷翔平投打二刀流頂尖發揮下，最終以3：2於決賽上擊敗美國，拿下隊史第3座WBC冠軍。該屆賽會大谷翔平打出神獸級表現，打擊率高達4成35、投球方面3場豪奪2勝，成為該屆最耀眼巨星。然而有趣的是，當年已經是世界巨星、奪下一座MLB年度MVP的大谷翔平，曾先發面對實力差一大截的中國，比賽過程宛如降維打擊，其實背後原因，是因應日本國際賽首戰「推出王牌投手壓陣」的傳統。大谷翔平生涯第一次出戰經典賽就在2023年，該屆賽會以二刀流出賽，打擊方面23打數狂敲10安打，包含 4支二壘安打與1支全壘打，貢獻8分打點，打擊率高達4成35，攻擊指數為1.345。投球方面，則登板3場，拿下2勝與1次救援成功，總計9.2局中送出11K，防禦率僅1.86。大谷翔平該屆留下無數經典時刻，包含預賽對澳洲首局，就扛出差點打到東京巨蛋天花板的三分砲，以及決賽前跟隊友的「日漫式」喊話，以及WBC史上最經典畫面之一，由大谷面對隊友楚奧特（Mike Trout）的史詩投打對決，但實際上，大谷翔平該屆首次亮相，其實是3月9日日本首戰面對中國。日本面臨重要國際賽，首戰為了搶得開門紅，不論對手強弱，都會派出王牌投手上場，結果大谷開局就用98英里速球，給中國開路先鋒梁培下馬威，最終用49球就完成4局投球任務，總計5K無失分，日本終場8：1擊敗中國，預賽取得4戰全勝晉級。後續大谷翔平得以於複賽第一場面對義大利時登板，期間飆出生涯至今最速的102英里（約164公里）火球，率領日本9：3勝出，決賽上則擔任終結者，封鎖美國最後攻勢，奪下隊史第3座WBC世界冠軍。