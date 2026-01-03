我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2023年經典賽，中華隊關鍵戰打荷蘭，靠著奇兵吳哲源4.1局好投無失分，僅被擊出1安打、4次三振，成為中華隊贏球功臣，感慨的是，不過2年時間，這位年僅31歲的抗荷英雄，因傷勢問題，在昨日宣告引退。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）

2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程 比賽日期 比賽時間 對戰組合 3月5日 11：00 澳洲 vs 台灣 18：00 韓國 vs 捷克 3月6日 11：00 捷克 vs 澳洲 18：00 台灣 vs 日本 3月7日 11：00 捷克 vs 台灣 18：00 日本 vs 韓國 3月8日 11：00 韓國 vs 台灣 18：00 日本 vs 澳洲 3月9日 11：00 澳洲 vs 韓國 3月10日 18：00 日本 vs 捷克

2023年WBC世界棒球經典賽A組賽程 比賽日期 比賽時間 對戰組合 3月8日 12：00 古巴 vs 荷蘭 19：00 巴拿馬 vs 中華隊 3月9日 12：00 巴拿馬 vs 荷蘭 19：00 義大利 vs 古巴 3月10日 12：30 古巴 vs 巴拿馬 19：00 義大利 vs 中華隊 3月11日 12：00 巴拿馬 vs 義大利 19：00 荷蘭 vs 中華隊 3月12日 12：00 中華隊 vs 古巴 19：00 荷蘭 vs 義大利

第6屆WBC世界棒球經典賽3月開打，中華隊將從3月5日開幕戰，一路打到3月8日晚場面對韓國，賽程連打4天，期間還面臨一次「晚接午」，先交手日本後，隔日午場打捷克，引發球迷熱議。實際上，中華隊上一屆也曾打過「晚接午」接力戰，且為最後2戰，先後面對荷蘭、古巴2支多位大聯盟球星坐鎮的強隊，賽程才是堪稱地獄級。中華隊本次經典賽被分在C組，與日本、韓國、澳洲與捷克分別進行1場比賽，爭奪2席晉級名額。東京巨蛋3月5日C組開幕戰，就是中華隊交手澳洲的台灣時間上午11點午場賽事，接著一路打到3月8日晚場面對韓國為止，等於前4天都有中華隊比賽。除了連打4天，考驗投手安排、體能調配之外，其中3月6日、7日，中華隊還面臨「晚接午」賽程，先於6日晚間18點面對最強對手日本，隔天7日午場11點交手捷克。攤開上一屆2023年經典賽中華隊賽程，在主辦單位大聯盟安排下，中華隊首戰打完巴拿馬後休息1日，後續連打3天，「晚接午」賽程則被安排在最後2日，先晚場交手荷蘭後，隔天中午面對古巴，等於在不到24小時內，連戰2支球隊，都是中華隊晉級路上的假想敵。結果中華隊晚場先靠著林立安打、張育成三分砲，於比賽前段奠定領先，搭配吳哲源一夫當關，中繼4.1局無失分，以9：5擊敗荷蘭，可惜隔日午場氣力放盡，1：7不敵古巴，最終無緣晉級。相比上一屆，中華隊於最後2天先後打晉級關鍵戰，中華隊本屆雖然仍有「晚接午」比賽，但晚場面對「宇宙級強敵」日本後，隔日則是打同組實力差一截的捷克，由於2戰對手實力差距大，對整體戰局影響，理論上比上一屆更小。中華隊本屆晉級最大難處，還是在於連打4天情況下，最後一天正好是關鍵戰、交手晉級最大對手韓國，對中華隊教練團而言，從首戰面對澳洲開始，就得妥善安排投手陣容，在把握澳洲、捷克戰贏球之餘，留住更多主力於最後一戰打韓國時登場。2023年：打完1場休一天、最後2戰晚接午（荷蘭、古巴）2026年：連打4天、中間晚接午（日本、捷克）、最終戰打韓國