第6屆WBC世界棒球經典賽3月開打，中華隊將從3月5日開幕戰，一路打到3月8日晚場面對韓國，賽程連打4天，期間還面臨一次「晚接午」，先交手日本後，隔日午場打捷克，引發球迷熱議。實際上，中華隊上一屆也曾打過「晚接午」接力戰，且為最後2戰，先後面對荷蘭、古巴2支多位大聯盟球星坐鎮的強隊，賽程才是堪稱地獄級。
中華隊連打4天 期間有「晚接午」接力戰
中華隊本次經典賽被分在C組，與日本、韓國、澳洲與捷克分別進行1場比賽，爭奪2席晉級名額。東京巨蛋3月5日C組開幕戰，就是中華隊交手澳洲的台灣時間上午11點午場賽事，接著一路打到3月8日晚場面對韓國為止，等於前4天都有中華隊比賽。
除了連打4天，考驗投手安排、體能調配之外，其中3月6日、7日，中華隊還面臨「晚接午」賽程，先於6日晚間18點面對最強對手日本，隔天7日午場11點交手捷克。
上一屆「晚接午」才可怕 先後面對荷蘭、古巴
攤開上一屆2023年經典賽中華隊賽程，在主辦單位大聯盟安排下，中華隊首戰打完巴拿馬後休息1日，後續連打3天，「晚接午」賽程則被安排在最後2日，先晚場交手荷蘭後，隔天中午面對古巴，等於在不到24小時內，連戰2支球隊，都是中華隊晉級路上的假想敵。
結果中華隊晚場先靠著林立安打、張育成三分砲，於比賽前段奠定領先，搭配吳哲源一夫當關，中繼4.1局無失分，以9：5擊敗荷蘭，可惜隔日午場氣力放盡，1：7不敵古巴，最終無緣晉級。
本屆「晚接午」對手實力差距大 最後一戰打韓國最關鍵
相比上一屆，中華隊於最後2天先後打晉級關鍵戰，中華隊本屆雖然仍有「晚接午」比賽，但晚場面對「宇宙級強敵」日本後，隔日則是打同組實力差一截的捷克，由於2戰對手實力差距大，對整體戰局影響，理論上比上一屆更小。
中華隊本屆晉級最大難處，還是在於連打4天情況下，最後一天正好是關鍵戰、交手晉級最大對手韓國，對中華隊教練團而言，從首戰面對澳洲開始，就得妥善安排投手陣容，在把握澳洲、捷克戰贏球之餘，留住更多主力於最後一戰打韓國時登場。
2023、2026年經典賽中華隊完整賽程：
2023、2026年經典賽中華隊完整賽程比較：
2023年：打完1場休一天、最後2戰晚接午（荷蘭、古巴）
2026年：連打4天、中間晚接午（日本、捷克）、最終戰打韓國
2023年WBC中華隊VS荷蘭：
|2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|3月5日
|11：00
|澳洲 vs 台灣
|18：00
|韓國 vs 捷克
|3月6日
|11：00
|捷克 vs 澳洲
|18：00
|台灣 vs 日本
|3月7日
|11：00
|捷克 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 韓國
|3月8日
|11：00
|韓國 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 澳洲
|3月9日
|11：00
|澳洲 vs 韓國
|3月10日
|18：00
|日本 vs 捷克
|2023年WBC世界棒球經典賽A組賽程
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|3月8日
|12：00
|古巴 vs 荷蘭
|19：00
|巴拿馬 vs 中華隊
|3月9日
|12：00
|巴拿馬 vs 荷蘭
|19：00
|義大利 vs 古巴
|3月10日
|12：30
|古巴 vs 巴拿馬
|19：00
|義大利 vs 中華隊
|3月11日
|12：00
|巴拿馬 vs 義大利
|19：00
|荷蘭 vs 中華隊
|3月12日
|12：00
|中華隊 vs 古巴
|19：00
|荷蘭 vs 義大利
