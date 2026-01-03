我是廣告 請繼續往下閱讀

墨西哥媒體「expresioninformativa」今（3）日報導，今年原效力韓國職棒KBO韓華鷹的31歲右投龐塞（Cody Ponce），確定加入墨西哥國家隊，出戰3月開打的第6屆WBC世界棒球經典賽。他過往也曾效力日職，靠著今年韓職單季17勝1敗、防禦率1.89「無敵成績」，一路投回大聯盟，與多倫多藍鳥簽下一份3年總額3000萬美元合約，寫下勵志故事。墨西哥總教練吉爾（Benji Gil）表示，藍鳥已允許龐塞參加WBC，雖然還需要與球員協會和其他相關方進行磋商，但他對龐塞寄予厚望，並表示「他將扮演重要角色」。龐塞曾效力於日職日本火腿鬥士和樂天金鷲，2025年球季則為韓華鷹效力，在這個打高投低的聯盟中，先發主投180.2局就狂飆252K，取得17勝1敗，防禦率僅1.89。他憑藉出色表現獲得藍鳥青睞，睽違4年重返最高殿堂。墨西哥原本就是WBC經典賽南美強權之一，2023年首次挺進四強，面對日本時還一度取得領先，直到九局下，才被村上宗隆打出深遠再見安打終結比賽。就在龐塞加入前一天，墨西哥官方社群媒體才剛宣布，效力MLB西雅圖水手球星亞羅薩倫納（Randy Arozarena）將再次披上國家隊戰袍，此外還包含藍鳥先發捕手柯克（Alejandro Kirk）。