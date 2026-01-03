隨著2026年的到來，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）春訓已近在咫尺。本賽季不僅有四年一度的國際盛事回歸，還有多項劃時代的技術革新與紀錄挑戰。以下為今年最令全球棒球迷期待的八大焦點，其中包括了經典賽回歸，以及大谷翔平將整季在洛杉磯道奇隊以「二刀流」模式出戰。
經典賽回歸 大谷整季二刀流
1. 世界棒球經典賽（WBC）震撼回歸：第六屆WBC將於3月4日點燃戰火。衛冕軍日本隊由大谷翔平領銜，搭配菊池雄星（Yusei Kikuchi）與松井裕樹（Yuki Matsui）等好手。美國隊則組成了「史上最強」陣容，包含賈吉（Aaron Judge）、哈波（Bryce Harper）及兩位2025年賽揚獎得主斯金斯（Paul Skenes）與斯庫博（Tarik Skubal）。準決賽與決賽將於3月15日至17日在邁阿密舉行。
2. 大谷翔平「二刀流」全速運轉：在經歷2023年肘部手術後的兩年復健期，大谷翔平在2025年成功復出投手丘，並在14場先發中繳出2.87的優異防禦率。2026年將是大谷加盟道奇隊後，首個能從開季便穩定維持「完整投打二刀流」的球季。這位坐擁四座MVP的奇才，是否能再創數據巔峰，全球拭目以待。
名賽睽違30年重回費城
3. 全明星賽重返費城：睽違30年，MLB全明星賽將回到費城。7月舉行的第96屆仲夏夜經典將於Citizens Bank Park球場舉行，這座以打擊者天堂著稱的球場，預計將上演一場全壘打滿天飛的進攻大戲。
4. 夢幻成真！「夢幻成真」：賽事重回愛荷華 經過設施整修，MLB「夢幻成真」（Fieldof Dreams）賽事將於8月13日重返愛荷華州的玉米田。今年將由費城人隊與雙城隊交手，這場充滿電影情懷的比賽將由Netflix進行全球直播。
哈波賈吉挑戰400轟
5. 傳奇里程碑：400轟俱樂部多人叩關 2026年將是紀錄大年。賈吉（Aaron Judge）目前僅差32轟即可達成400轟里程碑；哈波（37支）、弗里曼（Freddie Freeman，33支）與馬查多（Manny Machado，31支）也都在射程範圍內。此外，終結者詹森（Kenley Jansen）僅差24次救援成功，即可成為史上第三位達成「500救援」的投手。
6. ABS挑戰系統（電子好球帶）正式登場：經過小聯盟多年測試，ABS挑戰系統（Automated Balls and Strikes）將於2026年例行賽首度啟用。球員將擁有針對主審判決提出挑戰的權利，透過Hawk Eye鷹眼技術即時判定，並將結果呈現在大螢幕上，這是傳統判決與現代科技融合的重大進展。
7. 總教練年輕化浪潮：今年有9支球隊更換總教練，其中6人是首度執教，平均年齡僅41歲。最引人注目的是巨人隊聘請了直接從大學教練跳槽的維泰洛（Tony Vitello），以及國民隊聘請了年僅33歲的布特拉（Blake Butera）。
8. 豪門強權的「復仇賽季」：2025年賽季表現不如預期的強權如勇士隊、金鶯隊，甚至是在簽下索托（Juan Soto）創下體壇最大合約後卻無緣季後賽的大都會隊，都將在2026年尋求強勢反彈。這幾支隊伍的休賽期補強與戰績演變，將是開季後的觀賽重點。
消息來源：MLB
我是廣告 請繼續往下閱讀
1. 世界棒球經典賽（WBC）震撼回歸：第六屆WBC將於3月4日點燃戰火。衛冕軍日本隊由大谷翔平領銜，搭配菊池雄星（Yusei Kikuchi）與松井裕樹（Yuki Matsui）等好手。美國隊則組成了「史上最強」陣容，包含賈吉（Aaron Judge）、哈波（Bryce Harper）及兩位2025年賽揚獎得主斯金斯（Paul Skenes）與斯庫博（Tarik Skubal）。準決賽與決賽將於3月15日至17日在邁阿密舉行。
2. 大谷翔平「二刀流」全速運轉：在經歷2023年肘部手術後的兩年復健期，大谷翔平在2025年成功復出投手丘，並在14場先發中繳出2.87的優異防禦率。2026年將是大谷加盟道奇隊後，首個能從開季便穩定維持「完整投打二刀流」的球季。這位坐擁四座MVP的奇才，是否能再創數據巔峰，全球拭目以待。
3. 全明星賽重返費城：睽違30年，MLB全明星賽將回到費城。7月舉行的第96屆仲夏夜經典將於Citizens Bank Park球場舉行，這座以打擊者天堂著稱的球場，預計將上演一場全壘打滿天飛的進攻大戲。
4. 夢幻成真！「夢幻成真」：賽事重回愛荷華 經過設施整修，MLB「夢幻成真」（Fieldof Dreams）賽事將於8月13日重返愛荷華州的玉米田。今年將由費城人隊與雙城隊交手，這場充滿電影情懷的比賽將由Netflix進行全球直播。
5. 傳奇里程碑：400轟俱樂部多人叩關 2026年將是紀錄大年。賈吉（Aaron Judge）目前僅差32轟即可達成400轟里程碑；哈波（37支）、弗里曼（Freddie Freeman，33支）與馬查多（Manny Machado，31支）也都在射程範圍內。此外，終結者詹森（Kenley Jansen）僅差24次救援成功，即可成為史上第三位達成「500救援」的投手。
6. ABS挑戰系統（電子好球帶）正式登場：經過小聯盟多年測試，ABS挑戰系統（Automated Balls and Strikes）將於2026年例行賽首度啟用。球員將擁有針對主審判決提出挑戰的權利，透過Hawk Eye鷹眼技術即時判定，並將結果呈現在大螢幕上，這是傳統判決與現代科技融合的重大進展。
8. 豪門強權的「復仇賽季」：2025年賽季表現不如預期的強權如勇士隊、金鶯隊，甚至是在簽下索托（Juan Soto）創下體壇最大合約後卻無緣季後賽的大都會隊，都將在2026年尋求強勢反彈。這幾支隊伍的休賽期補強與戰績演變，將是開季後的觀賽重點。