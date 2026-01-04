我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普昨（3）日突襲委內瑞拉，並抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦。然而，委國為全世界石油蘊藏量冠軍，預估會對國際油價產生震盪。海外專家分析，下週國際油價可能站上每桶65美元，但因委國石油多數流入中國及印度，估計影響有限。委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量，高達3,030 億桶，約佔全球總儲量的17%，但多數貿易對象集中在中國與印度，全球貿易流動不大。據最新布蘭特原油價格，近期油價反覆在每桶60美元上下震盪，3日價格來到每桶60.75美元，屬於低檔價格。Ya Wealth董事古普塔（Anuj Gupta）認為，布蘭特原油價格5日恢復交易後可能登上每桶65美元。Century Financial投資長瓦萊查（Vijay Valecha）也指出，油價在地緣政治不確定性瀰漫時往往會出現缺口，例如美國去年空襲伊朗地下核設施後，市場一開盤油價就勁揚多達7%，過去周期也曾發生類似現象。市場情報公司Energy Aspects分析師沈恩（Amrita Sen）指出，委內瑞拉船隻先前遭攻擊及最新制裁與封鎖措施，已導致該國石油產量減少約25%，但最新一波攻擊未直接瞄準石油設施，預料對於油價不大。另外，中油自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.0元。