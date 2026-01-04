我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方媛在上海金飾店大買黃金。（圖／微博@心動音量加載）

香港天王郭富城與妻子方媛在去年10月迎來第3名女兒 Cheryl，家中再添新成員，夫妻倆也都沉浸在升級三寶爸媽的幸福中。而在生產後就迅速恢復身材的方媛，近日PO出現身上海金飾店的影片，天王嫂直接霸氣買下多個金飾，還買了金螃蟹給女兒。最後還是由店內職員幫忙提3大袋戰利品送她離開，有網友幫忙估算，方媛當天購買的價格預估要價上百萬人民幣。方媛近日PO出自己搭乘豪華7人座的車到上海IFC金飾店大買的影片，只見方媛穿著中式上衣，上面還有金色裝飾，在店內不斷試戴首飾。店內職員也為她拿出不同款式供她參考，最後方媛買了一隻黃金鑲鑽的螃蟹項鍊，金元寶等多款首飾，方媛表示是要送給3個女兒跟周邊好友，之後她又試戴多款耳環，以及一條較粗的金珠項鍊，被猜測是要給老公郭富城的禮物。方媛買完後，滿臉笑容地用手機支付，看似對這場購物體驗非常滿意。影片尾聲，店內職員幫忙提著3大袋戰利品送她出去。有網友幫忙估算，方媛當天的消費預計超過人民幣上百萬，忍不住直呼天王嫂就是豪邁！郭富城於2017年和中國網紅方媛結婚，兩人陸續生下兩位女兒，去年10月再添一女，讓他開心在社群寫下：「我是全世界最幸運的男士，被四位女神深深的愛著」。雖不如外界所傳言第三胎將會誕下男娃，但郭富城和方媛也各自在社群寫下，「性別從不是我們愛的條件」、「無論是兒子或是女兒都是上天賜予我最珍貴的禮物」，認為孩子的健康、快樂、善良成長才是夫妻倆最在乎的。郭富城在三女兒出生後出席記者會時，還大方公開女兒的名字，英文為Cheryl、中文名為郭詠心。除此之外，當天也聊起是否有第四胎的計劃，為此郭富城回應，「每一樣東西在我生活裡面都是順其自然」，表示自己很喜歡被孩子環繞的熱鬧感覺，間接回應四胎計劃。