▲記者走訪家樂福，不只貨架上已擺滿皮蛋多力多滋，一旁還擺放多箱皮蛋多力多滋庫存。（圖／記者黃韻文攝）

「皮蛋多力多滋」開箱試吃！氣味、口感、心得一次看

▲皮蛋多力多滋視覺頗衝擊，但口味表現不如想像中美味。（圖／記者黃韻文攝）

▲皮蛋多力多滋試吃感想：有皮蛋、但不多。（圖／記者黃韻文攝）

同場加映「皮蛋多力多滋豆腐」吃法：還是吃原味就好

▲皮蛋多力多滋搭配豆腐，吃起來感覺靈肉分離，並不推薦。（圖／記者黃韻文攝）

▲香菜多力多滋沒有香菜成分，皮蛋多力多滋也沒有皮蛋成分。（圖／記者黃韻文攝）

民眾爭相試吃皮蛋多力多滋！第一口是神、第二口變鹹

多力多滋皮蛋口味哪裡買？通路、價格一次看

▲愛買量販除了皮蛋多力多滋，還有樂事生啤酒口味。（圖／愛買提供）

皮蛋多力多滋 V.S. 香菜多力多滋：有衝擊、沒超越

▲7-11香菜多力多滋口味。（圖／記者黃韻文攝）

皮蛋多力多滋真的開賣了！沒想到香菜口味只是前菜，真正的大魔王是皮蛋口味。多力多滋再接再厲推出「皮蛋口味」，不只外觀全黑十分衝擊，連味覺也再度刷新台灣人三觀，《NOWNEWS今日新聞》記者開箱試吃，多力多滋皮蛋口味哪裡買、真實口感一次看。7-11社群日前預告將誕生皮蛋口味，立刻在社群引發軒然大波，還有人以為是AI假圖，沒想到上架成真。原先7-11預計1月7日正式開賣，不過這兩天已有少數7-11門市偷跑搶先上架，家樂福更是大舉鋪貨。《NOWNEWS》記者開箱試吃皮蛋多力多滋，一拆封時立刻朝袋內用力一聞，其實完全沒有皮蛋的氣味，不過全黑餅乾在視覺上確實很衝擊。若是將整片餅乾含在嘴巴，反而比較容易感受到皮蛋味，記者嘗試連續大口吃多片，反而感覺到更多油耗味，因此對於愛吃皮蛋的人來講，口味表現其實不夠到位、有點不知所以然；對於不喜皮蛋的人而言，可能更害怕這種略臭、油耗口感。記者也請不愛吃皮蛋的民眾試吃，而對於8歲敢吃皮蛋瘦肉粥、沒生吃過皮蛋的小孩來說，第一時間聽到皮蛋口味是皺眉不敢吃，但咬了一小口後便卸下心防，童言童語表示：「跟普通多力多滋沒差，臭味是有一點。」講到皮蛋就讓人想到皮蛋豆腐，大家也相當好奇，皮蛋多力多滋能不能變皮蛋豆腐、皮蛋瘦肉粥，《NOWNEWS》加碼新吃法，將皮蛋多力多滋捏碎覆蓋在豆腐上一起吃。雖然賣相很好看，，只是多了脆脆的口感，並中和掉餅乾鹹度，口中只剩豆腐味道，建議還是單吃餅乾就好。至於成分方面，，每包淨重102公克，總熱量是548大卡，鈉含量768毫克，而世衞（WHO）建議成人每日鈉攝取量低於 2000 毫克（約 5 公克鹽），等於吃個3包就會超標。皮蛋多力多滋陸續在通路上架開賣，社群也出現試吃熱潮，綜合眾人反應來看，雖然口碑不至於太差，但佳評並未如潮：「皮蛋多力多滋真的是神還原」、「剛剛吃兩片覺得好鹹，沒有皮蛋味，我跟家人就丟旁邊了，香菜比較好」、「真的超鹹，但沒皮蛋味，也是比較愛香菜」、「皮蛋的多力多滋，吃的第一口完美還原皮蛋味，後面慢慢只剩玉米餅味」、「只有第一口皮蛋味超重，後面就一般的多力多滋」。皮蛋口味多力多滋陸續開賣，7-11原先表示1月7日正式上架，不過少數門市目前已搶先偷跑開賣，可多跑幾間碰運氣。根據各地網友討論，在許多家樂福門市都已能看見皮蛋多力多滋的蹤跡，記者在汐止家樂福超市也已看見商品上架，momo購物網則透露，皮蛋多力多滋將自1月9日起上架販售。多力多滋這次推出皮蛋口味，話題熱度幾乎快超越香菜口味，可說是未上市先轟動。《NOWNEWS》記者本身很愛吃香菜，更是皮蛋控，去麵攤標配是皮蛋豆腐，吃鹹酥雞必點炸皮蛋。以多力多滋兩大特殊口味來說，而皮蛋多力多滋和多數口味一樣吃多會鹹，撇除掉「皮蛋風味」，，比起香菜留下的印象，皮蛋多力多滋大概位於65分至70分。記者兩種口味都試吃過，若是兩種口味只能二擇一，自己追劇要吃毫不猶豫選香菜多力多滋，但炒熱氣氛請別人吃則會挑皮蛋多力多滋。