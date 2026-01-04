皮蛋多力多滋真的開賣了！沒想到香菜口味只是前菜，真正的大魔王是皮蛋口味。多力多滋再接再厲推出「皮蛋口味」，不只外觀全黑十分衝擊，連味覺也再度刷新台灣人三觀，《NOWNEWS今日新聞》記者開箱試吃，多力多滋皮蛋口味哪裡買、真實口感一次看。
7-11社群日前預告將誕生皮蛋口味，立刻在社群引發軒然大波，還有人以為是AI假圖，沒想到上架成真。原先7-11預計1月7日正式開賣，不過這兩天已有少數7-11門市偷跑搶先上架，家樂福更是大舉鋪貨。《NOWNEWS》記者走訪汐止7-11門市仍未見新品蹤跡，不過跑第一間汐止家樂福就看到堆成山的皮蛋多力多滋。
「皮蛋多力多滋」開箱試吃！氣味、口感、心得一次看
《NOWNEWS》記者開箱試吃皮蛋多力多滋，一拆封時立刻朝袋內用力一聞，其實完全沒有皮蛋的氣味，不過全黑餅乾在視覺上確實很衝擊。咬下第一片時，後勁慢慢浮現，有一閃而過短暫的皮蛋臭味，在咀嚼過程中，皮蛋氣味並不明顯，反而是多力多滋玉米脆片味道較重。
若是將整片餅乾含在嘴巴，反而比較容易感受到皮蛋味，整體試吃感想是：「有皮蛋、但不多」。記者嘗試連續大口吃多片，反而感覺到更多油耗味，因此對於愛吃皮蛋的人來講，口味表現其實不夠到位、有點不知所以然；對於不喜皮蛋的人而言，可能更害怕這種略臭、油耗口感。
記者也請不愛吃皮蛋的民眾試吃，民眾脫口而出第一句話竟是「好臭！」該民眾接著表示：「入口的時候有一點點皮蛋味，中間就是多力多滋玉米脆片的味道，沒有很難吃。」
而對於8歲敢吃皮蛋瘦肉粥、沒生吃過皮蛋的小孩來說，第一時間聽到皮蛋口味是皺眉不敢吃，但咬了一小口後便卸下心防，童言童語表示：「跟普通多力多滋沒差，臭味是有一點。」
同場加映「皮蛋多力多滋豆腐」吃法：還是吃原味就好
講到皮蛋就讓人想到皮蛋豆腐，大家也相當好奇，皮蛋多力多滋能不能變皮蛋豆腐、皮蛋瘦肉粥，《NOWNEWS》加碼新吃法，將皮蛋多力多滋捏碎覆蓋在豆腐上一起吃。
雖然賣相很好看，但吃起來餅乾跟豆腐完全「靈肉分離」，豆腐味道完全壓過皮蛋多力多滋，滿嘴都是豆香味、毫無餅乾味，只是多了脆脆的口感，並中和掉餅乾鹹度，口中只剩豆腐味道，建議還是單吃餅乾就好。
至於成分方面，香菜多力多滋沒有任何香菜成分，當然皮蛋多力多滋的成分也沒有皮蛋，每包淨重102公克，總熱量是548大卡，鈉含量768毫克，而世衞（WHO）建議成人每日鈉攝取量低於 2000 毫克（約 5 公克鹽），等於吃個3包就會超標。
民眾爭相試吃皮蛋多力多滋！第一口是神、第二口變鹹
皮蛋多力多滋陸續在通路上架開賣，社群也出現試吃熱潮，綜合眾人反應來看，雖然口碑不至於太差，但佳評並未如潮：「皮蛋多力多滋真的是神還原」、「剛剛吃兩片覺得好鹹，沒有皮蛋味，我跟家人就丟旁邊了，香菜比較好」、「真的超鹹，但沒皮蛋味，也是比較愛香菜」、「皮蛋的多力多滋，吃的第一口完美還原皮蛋味，後面慢慢只剩玉米餅味」、「只有第一口皮蛋味超重，後面就一般的多力多滋」。
多力多滋皮蛋口味哪裡買？通路、價格一次看
皮蛋口味多力多滋陸續開賣，7-11原先表示1月7日正式上架，不過少數門市目前已搶先偷跑開賣，可多跑幾間碰運氣。
根據各地網友討論，在許多家樂福門市都已能看見皮蛋多力多滋的蹤跡，記者在汐止家樂福超市也已看見商品上架，單包原價40元，1月4日至1月6日期間2包特價77元。
愛買全台門市也搶先在1月3日開賣（台南、花蓮門市1月5日開賣），同樣是2包77元，每人限購2包，另外還有超狂新品樂事生啤酒口味洋芋片。momo購物網則透露，皮蛋多力多滋將自1月9日起上架販售。
皮蛋多力多滋 V.S. 香菜多力多滋：有衝擊、沒超越
多力多滋這次推出皮蛋口味，話題熱度幾乎快超越香菜口味，可說是未上市先轟動。《NOWNEWS》記者本身很愛吃香菜，更是皮蛋控，去麵攤標配是皮蛋豆腐，吃鹹酥雞必點炸皮蛋。以多力多滋兩大特殊口味來說，試吃香菜多力多滋時是愈嚼愈明顯，吃完還會留下香菜清香，若是滿分100分，香菜多力多滋至少具有75分的表現。
而皮蛋多力多滋和多數口味一樣吃多會鹹，撇除掉「皮蛋風味」，單就餅乾滋味來說，皮蛋多力多滋並不難吃、不會難以下嚥，但吃完幾乎沒什麼記憶點，比起香菜留下的印象，皮蛋多力多滋大概位於65分至70分。記者兩種口味都試吃過，若是兩種口味只能二擇一，自己追劇要吃毫不猶豫選香菜多力多滋，但炒熱氣氛請別人吃則會挑皮蛋多力多滋。
