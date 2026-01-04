美軍3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，美國總統川普在社群平台公布馬杜洛上銬照，震撼全球。值得注意的是，馬杜洛在被逮捕時，身穿的服裝也被全球民眾關注，他穿的是全套Nike Tech服裝，總價一萬內可買到，除了這套Nike之外，身上其他的配件以及落地美國後的穿搭也一夕爆紅。
川普在自家社群平台Truth Social發布一張馬杜洛在硫磺島號上被逮捕的照片，馬杜洛雙手被上銬，戴著眼罩和耳罩，全身行頭意外搶眼，也立刻被網友搜出。
馬杜洛被捕帶上船，身穿的是全套Nike Tech Fleece灰色連帽夾克與長褲，夾克在美國販售價格約為102美元，在台售價各為3980元與3580元。標榜產品採用至少 50% 的永續原料製成，其中包含再生聚酯纖維和有機棉纖維混紡材質。在Google搜尋中，Nike Tech的熱度飆升。
除了全套Nike Tech服裝之外，馬杜洛所帶的耳罩也被發現是Flintronic黑色抗噪耳罩，售價約11.99美元（約380元台幣）；眼罩品牌則是Wanme，價格約6.99美元（約221元台幣）。
不僅如此，馬杜洛落地紐約後，隨即將身上Nike穿搭換下，改換成另一套藍色連帽外套，這一外套也被發現是美國緬因州的服飾品牌Origin。
根據美國廣播公司於緬因州的頻道WMTW報導，Origin 的創始人兼執行長羅伯茲(Peter Roberts)透露，自從這張照片發布以來，他的手機就一直響個不停，通知不斷。羅伯茲認為，這件連帽外套應是一名緝毒局特工的，是由他交給馬杜落穿上。
他本人也在 Instagram 上分享了一張馬杜洛身穿連帽衫的照片，並寫道，「歡迎來到美國，但很遺憾，我們的「愛國藍」RTXshirt要到明年春天才會再次發售，不過現在就可以預購」。
