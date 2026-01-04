我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潘若迪（右）坐纜車嚇到狂抓胡瓜（中）的腿。（圖／@ytnextone_1）

66歲藝人胡瓜近日轉戰YouTube，經營頻道《下面一位》，找來多位明星作客，每一集都笑料不斷。而在1日，胡瓜邀請好友73歲檢場與62歲潘若迪登上節目，被製作組要求去座貓空纜車，不料年紀加起來200多歲的3人到處卡關，讓大家笑翻，還有人狂敲碗下一站找張菲，而胡瓜也透露檢場跟張菲很熟，還爆料張菲超懂玩，神隱多年沒復出，就是因為很享受愜意生活，還沉迷在遙控飛機跟重機。3位老朋友一現身就開始吵吵鬧鬧，而胡瓜也講到自己與檢場跟張菲的淵源，胡瓜透露檢場跟張菲很熟，「我當菲哥徒弟的時候，他（檢場）還在經商，後來才從事演藝工作」。而張菲雖然沒有現身，但卻存在感超強，3人不時就提到張菲，胡瓜還爆料張菲很懂玩，檢場也曝光張菲近況，「他現在什麼都不管，遊山玩水，喜歡玩那個遙控飛機，然後騎重機」，還透露張菲很喜歡跟民眾打成一片的聊天，「他生活的親和力非常強」，直呼張菲沒有架子。檢場也樂觀透露轉戰演藝圈是因為經商做鞋子失敗，胡瓜開玩笑直呼：「沒有倒的話怎麼會有檢場，你應該慶幸你倒了」，讓大家笑翻。聊完3位老人家經歷買票地獄後，才終於成功坐上纜車，潘若迪因為懼高症，完全不敢看腳下的風景，還死死抓住胡瓜的腿，讓胡瓜忍不住笑翻。除此之外，檢場的藝名由來也受到關注，不少人都一直以為他的本名就是檢場。原來檢場本名叫王聯國，當年生意失敗後因張菲引薦進入演藝圈，一開始在《一道彩虹》負責打雜、撿道具，之後更是因為在《黃金拍檔》中，因其「檢場」的雜務角色，加上被主持人戲弄，逐漸累積人氣，還直接升級為主持群，而「檢場」藝名也是因當初「撿道具」的工作而來。而胡瓜、檢場、潘若迪3位老朋友自然又搞笑的互動，也引發高度討論，「3個老男人，真的比一群年輕女生還吵，還會鬥嘴。哈哈哈」、「幫這3人想到團名了『檢迪瓜』撿地瓜3人組」、「這集太好笑了，光是看3位在鬥嘴，就笑到噴飯了」、「希望瓜哥可以找一集去拜訪菲哥」。