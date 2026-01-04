我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭市中山路昨（3）日晚間發生路邊停車收費員在加簽車輛計費時，轎車副駕座突然衝出一名年輕男子，暴力攻擊蔡女收費員跌坐在地，造成輕微腦震盪及手腳挫傷，路邊店家緊急報案，被害人就醫檢查有輕微腦震盪及手腳挫傷，暴力嫌犯今（4）日依妨害公務等罪嫌移送法辦，縣府則嚴正譴責暴力行為。據了解，昨晚6點半，這名蔡姓女收費員到宜蘭市中山路三段路邊停車場執行公務，對一輛自小客車辦理收費製單作業後，準備騎乘電動腳踏車離去，自小客車副駕乘客突然下車，朝蔡女頭部出拳毆打，導致蔡女有輕微腦震盪及手腳挫傷，經過治療後返家休養。根據調查，林男搭乘的自小客車，停在宜蘭市中山路三段的路邊停車場，因停車逾時，57歲蔡姓女收費員到場，將夾在擋風玻璃的繳費單拿起來加簽，林男認為停沒多久又要加收費用，因此心生不滿，涉嫌恫嚇蔡女並施暴。警方獲報到場依現行犯逮捕，林男當時渾身酒氣，警詢後依妨害公務、傷害及恐嚇罪嫌送辦。事發後，縣政府交通處長黃志良在臉書貼文嚴懲暴力，他說「敬業認真執勤路邊停車收費的同仁，毫無防備之下受到民眾攻擊、就醫，此舉妨礙公務罪行，嚴正譴責」。