我是廣告 請繼續往下閱讀

門羅主義是美國第5任美國總統詹姆士．門羅宣言，也就是美國不干預現存的歐洲殖民地，也不會參與歐洲國家內部事務；若歐洲國家如果進一步對北美或南美的土地進行殖民干政，都將視為侵略行為，美國政府將會介入。

美國總統川普昨（3）日突襲委內瑞拉，並將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦逮捕回美國接受審判。中華經濟研究院長連賢明表示，川普強調門羅主義復活，而這次行動會成功是因馬杜洛支持率低，但也認為這次的門羅主義對於在美洲的反美國家，以及過去介入美洲政治這些大國，會有不少警惕。他提到，川普不怕爭議、衝突，畢竟經歷過所有政治人物遭遇的召妓，侵占，斂財，聚眾騷擾等法律指控「與其說川普是 TACO，不如說川普很會觀察政治風向，一有變化就調整，一點都不擔心面子。」而川普與過去幾任共和黨總統不一樣的是，川普不希望國際介入變成國內經濟負擔，所以偏好手術式軍事攻擊，但也強調這次會成功主因是馬杜洛本身國內支持率超低，委國民眾不會群起反彈，應該不太可能相同手法擴及其他美洲國家。但他也認為，但川普宣告門羅主義復活，對於那些在美洲的反美國家，以及過去介入美洲政治這些大國，會有不少警惕。其次，門羅主義當時是針對西半球，但川普是否容忍東半球，特別是亞洲，和其他國家分享權力，這必須觀察韓國總統李在明出訪中國的規格和協議，到底韓國對美國和中國的態度有沒有明顯差別，是否符合李在明所說的「務實外交」: 安全靠美國，經濟靠中國的策略，決定韓國能否在中美間進行平衡，以及美國是否容忍韓國可以美中逢源。最後，連賢明補充，台灣關稅還要一些時間，「因為川老大（川普）還在忙其他的大事，沒空管這個小事。」