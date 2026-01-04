我是廣告 請繼續往下閱讀

前立委鄭運鵬助理、網紅視網膜經紀人、本身也是網紅的韓璟（本名韓依璟），驚爆遭警察長期騷擾！她昨（3）日親赴新北三重分局，針對台中一名員警提出第二次提告。韓璟發文指控，自2025年3月首次報案遭台中一名警察長期私訊及寄送禮物等騷擾行為，但報案後，對方仍持續私訊及寄送禮物，讓她不堪其擾，決定再次透過法律途徑保護自己。目前全案已函送新北地檢署偵辦。對此，台中警四分局回應，早在去年3月接獲報案後，就啟動調查程序，並對該員警記申誡處分，後續將視偵審結果，對該員併案究責，不排除將其列為優先汰除對象。韓璟日前在社群Threads上PO文表示，去年首次報案後卻感覺沒有下文，騷擾行為並未停止。她也解釋，由於對方沒有實際的肢體接觸，因此無法構成「性騷擾」提告要件，此次警方是以《跟騷法》受理，並協助她聲請保護令。韓璟於去年3月到警局報案，並稱新北警方回應，因涉嫌騷擾的員警是外縣市單位，全案交由外縣市處理，他們沒有管轄權，所以不知後續處理狀況。韓璟為了捍衛自身權益，於昨日（3日）再度前往警局進行二次申訴與正式提告，但因對方是送禮物及傳訊息騷擾，並未構成性騷，目前案件以《跟騷法》受理，警方已協助聲請保護令，全案移送新北地檢署偵辦。對此，該員警所屬的台中市警局第四分局發出聲明回應，強調去年3月接獲報案後，即啟動調查程序，查證屬實後已報請警政署核予該員警「申誡一次」處分，並將他調整至其他單位服務，同時列為關懷輔導對象，絕無外界所指的消極或包庇。第四分局重申，針對當事人近日再次感到騷擾並提告，分局均依法受理。未來將秉持「不庇縱、不護短」的原則，視後續司法偵審結果，加重其行政責任，並將此案列為年終考績重要參據。分局強調，將從嚴管考該員警，若仍未改善，必要時將優先列為汰除對象，以維護警紀與民眾信賴。