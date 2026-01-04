我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市的永康工業區今（4）日約中午12點半發生大火，一處空地傳出廢棄物不明原因起火，風勢助長迅速蔓延，大量濃煙竄出，初步回報已有一處工廠遭波及，消防局緊急調派至少15輛各式水庫車馳往灌救中，火勢迅速蔓延波及鄰近工廠，恐怖的蕈狀黑煙直竄天際，起火原因還有待消防釐清。台南市消防局中午12時36分許接獲民眾報案，在永康區中正五街31號旁燃燒廢棄物火警，出動27車57人、無人機1台、消防機器人1具，現場火勢猛烈，黑煙沖天，黑煙一度可在數公里外清楚看見。警消人車趕到後，因為已經延燒到廠房，警消目前持續支援滅火，目前確切的傷亡狀況不明，初步了解，廢棄物燃燒面約300平方公尺並波及路邊汽車三輛及立保保全辦公室廠房。其中廠房部分，內部燒毀雜物面積約50平方公尺、及2輛汽車。最終火勢在13時44分許撲滅，所幸無人傷亡，至於詳細起火原因有待釐清。