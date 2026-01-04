物價、房租都在漲，只有薪水沒有漲嗎？有一位民眾在Dcard分享，自己出社會快一年，月薪才3萬5000元，慢慢摸索出一套「小資生活方式」，她租家庭式合租房，每月租金只要8000元，加上省吃儉用，每個月還能存下1萬2200元！讓不少網友讚嘆，「（存）12000真的很猛欸」、「租家庭式真的划算超多」。

小資族3招省錢法　月存1.2萬元

原PO表示，自己不是什麼省錢達人，不過出社會快一年，也摸索出一套小資生活方式，她分享每個月的收支，每月收入3萬5000元，房租含水電、租屋補助後8000元，餐費1萬元、交通費2000元、生活必需品2000元、電信費800元，總支出約2萬2800元，還能存下1萬2200元。

原PO透露，省下來的錢她會一半拿去存股，一半放在活存當成緊急備用金、娛樂或治裝預算的非固定支出，原PO也分享自己省錢的3個秘訣：

1、租房選家庭式合租房

原PO說，她跟朋友一起合租一個3房家庭式的空間，空間大又省錢，分攤下來租金比套房划算，水電費也是依照台水、台電收費，1度電不用被房東收6、7元，而且公共空間大，還能自己煮飯來吃，比吃外食便宜。

2、選優惠菜單、晚餐自己煮

在吃的方面，原PO固定吃便利商店的飯糰，或是Subway 65元的早餐菜單，她吃完都超飽，中午就會在公司附近解決，晚餐通常自己煮，偶爾比較懶就會煮泡麵，加蛋、加肉、加菜一餐100元內搞定。雞蛋、蔬菜她會到黃昏市場買，肉類會去好市多買一大盒分裝冷凍好，偶爾也會趁LOPIA晚上特價，買比較好的肉。

3、信用卡額度不調高

原PO保留學生時期的信用卡額度2萬元，每次要刷卡買東西的時候，就會克制自己的花錢欲望，減少衝動購物的機會。

省錢不用每樣將就　學會資源分配更重要

另外，交通費、生活必需品的部分，原PO都是以大眾運輸為主，偶爾也會跟朋友一起搭Uber，生活必需品則是每個月都需要補貨，花費不太一定，只是大概是每個月2000元，原PO透露，小資生活不是每一樣都要省到極致，而是針對高支出的地方做調整，存下來的錢偶爾可以做做自己想做的事，像是看演唱會、出國玩之類的，這樣比較不會覺得人生一直在委屈求全，「小資真的不等於將就，是學會資源分配」

許多網友紛紛讚嘆原PO的省錢方式，「（省）12000真的很猛欸，我38000常常月底見底…看完真的覺得要好好檢討一下」、「subway這招我要學起來，我一直以為至少都要100（元）」，也有其他人認同原PO的省錢方法，「租家庭式真的划算超多，還可以一起訂閱各種串流服務」、「信用卡額度真的不能太高，之前從兩萬拉到五萬之後每個月一定刷超過兩萬」。

