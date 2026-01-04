我是廣告 請繼續往下閱讀

好市多「千元保暖神衣」超夯！單品CP值太高、賣到缺貨

主要販售戶外的防風外套、防雨衣服，旗下商品男女款皆有，價格也十分便宜，多位於1000千元至2000千間，有時打折下殺還會跌破千元。

▲美國服飾品牌「Weatherproof」在好市多賣場中特別熱門，其創立於1948年，主要販售戶外的防風外套、防雨衣服等。（圖／台灣好市多官網）

其中女三合一防風連帽外套已經顯示缺貨，就連女開襟衫雖然並非外套類型，也同樣標示缺貨，可看出其人氣度高。

▲Weatherproof旗下商品眾多，實際查詢官網，目前女開襟衫、女三合一防風連帽外套皆顯示缺貨中。（圖／台灣好市多官網）

好市多Weatherproof外套為何厲害？專家揭內幕：品管超嚴格

後來打聽到他們家的訂單並不輕鬆，就算訂單數量驚人、布料要求不高，卻在品管方面十分嚴格。

▲好市多Weatherproof以時尚、牢靠、高品質為特色，雖然便宜耐穿，但在品管方面十分嚴格。（圖／扛布者-為紡織而活的男子臉書）

Weatherproof靠「耐操保暖」封神！專家也讚：該給的都沒少

但在製造時不會刻意為了追求時尚而輕量化，或是降低布料組織密度，依舊保持耐用度與保暖度

Weatherproof雖然屬於平價品牌，但能做好基本的需求跟品管，「這就是這個價位帶該有的表現，不必花俏，也沒有太多額外的BONUS，但就是該有的不會少給你」